板橋大遠百即日起至21日是周年慶第2波，除滿千送百外，加碼持紙本振興五倍券買百貨服飾、名品單筆滿2500元送250元搶商機；並推出多項活動，像是在館外周遭打造新北首座「Twinkle Park白金樂園」，在明年1月10日前設置巨型雪白耶誕樹、白金小火車、白金旋轉木馬等遊樂設施，提早迎接耶誕節。

滿千送百回饋有百貨服飾/名品當日單筆滿3000送300、1F國際精品/大家電當日單筆滿1萬送1000、保健器材當日單筆滿5000送500、化妝品當日單筆滿1萬加送200、家用家電當日累計滿6萬加送1000。男/女/童裝當日單筆滿3000加送150、指定主題餐廳當日單筆滿2000送200。

板橋大遠百周年慶第2波，在館外周遭打造新北首座「Twinkle Park白金樂園」，成網美打卡熱點。（遠百提供）

另有信用卡來店送好禮三選一活動，包括十大銀行百貨服飾/名品當日刷滿6000送100；數位3C（含APPLE）/MUJI單筆分六期刷1萬送500；高消費刷卡禮回饋多更多。

此外，還力挺愛滋感染者權益促進會、台灣愛滋關懷協會等七大公益團體，11月14日於9F威尼斯廣場合力協辦「愛的面面俱到」活動，用平易近人的故事，讓大眾了解面具下的愛滋生活；且透過故事和互動式的遊戲，讓孩子透過遊戲來學習，愛滋預防與治療的新知。更有名人二手衣活動，讓大眾靠近偶像又能做公益。

板橋大遠百周年慶第2波，在館外周遭打造新北首座「Twinkle Park白金樂園」，成網美打卡熱點。（遠百提供）

11月18日起則舉辦日本「青森縣弘前市文化物產嘉年華」引進原汁原味弘前蘋果、物產；12月3日將有樂高水晶屋進駐，12月8日有全球首站的漫威蜘蛛人期間限定店，讓民眾過耶誕前有一系列活動可參與和拍照打卡。