榮獲三年米其林住宿推薦紅四房高度評價，大倉久和大飯店為唯一日系頂級名門飯店。（大倉久和大飯店提供）

北投大地酒店熱銷的雙人湯屋。（大地酒店提供）

2021年ITF台北國際旅展今（7）日在南港展覽館登場第3天，飯店業者私下表示，這兩天假日的人潮、旅展業績不如往年，加上今年疫情較嚴重，衝擊到民生經濟，甚至有些員工被迫休無薪假，「薪情沒這麼好，民眾出手就沒這麼大方」。也有部分飯店集團為業績做衝刺，推出加碼優惠。

凱撒飯店連鎖表示，旅展衝刺最後一天，加碼優惠活動，凡購買聯合住宿券4張可再免費兌換500元飯店餐飲住宿抵用券1張，滿8張可兌換2張，以此類推（限量200張，送完為止）。大倉久和大飯店表示，今年推出旅展優惠價16折的菁英客房住宿券2799元榮登銷售冠軍商品，另外，歐風館自助餐廳平日午餐券一套（4張）3600元狠殺至64折同樣熱銷，展場獨賣桃花林經典掛爐烤鴨券，折扣最低可達64折。

臨近冬天，位於北投的溫泉業者表示，今年熱賣商品為雙人獨立湯屋券，住宿券次之；麗禧酒店表示，「淡季雅緻山景客房住宿券」為今年首度於旅展現場推出的限時搶購商品，每日限量50張、每張9999元，原價1萬5400元。大地酒店每日輪番推出不同的展場限定優惠，每日皆完銷，旅展最後一天祭出招牌的「金牌稻香大地牛」1張1499元（72折）的優惠。