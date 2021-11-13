屏東在地觀光業者林佳鴻力挺東港迎王，在大鵬灣遊客中心展出為紀念父親而親手打造的小王船、以及免費提供茶葉蛋與遊客分享等，都造成熱烈迴響，為此，鵬管處加碼延長免費送限量茶葉蛋至12月19日，藉此持續南州鄉、琉球鄉迎王熱度。

鵬管處表示，為讓遊客感受屏東迎王的在地熱情，鵬管處與在地觀光業者合作，配合東港迎王在大鵬灣遊客中心展示臨摹的王船模型及免費提供茶葉蛋，延長活動時間至12月19日，該段期間的每周六、日上午10時30分至16時30分，每日限量100顆茶葉蛋，民眾只要於活動期間至大鵬灣遊客中心現場加入粉絲團按讚及分享任一則貼文，即可獲得限量大總理茶葉蛋1顆。

鵬管處呼籲遊客，除了參加迎王活動，建議可善加用管理處11月起辦理的BIKE TOUR35騎車趣、LAVA鐵人三項活動、青洲灣派對等活動規畫深度旅遊，各項訊息民眾可搜尋「勇闖大鵬灣幸福小琉球」粉絲專頁或大鵬灣官網查詢。

而東港迎王雖已落幕，造價破千萬的王船也已化為灰燼，但展在大鵬灣遊客中心的小王船仍繼續乘載著兒子對父親的思念，也述說著一代人因信仰對抗病魔的傳奇。