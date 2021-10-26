經濟部26日在台北晶華酒店舉辦「創新匯流 領航全球 2021 R&D 100 Awards獲獎記者會」，R&D 100 Awards全球百大科技研發獎於日前頒獎，經濟部轄下４法人傳捷報，工研院、資策會、金屬中心、紡織所以6項科專成果共囊括7項全球百大科技研發獎肯定，與全球知名的麻省理工學院、橡樹嶺國家實驗室、東京大學、康寧等並列科技研發殿堂，獲獎數全球第二、亞洲第一，超越中國、日本。

今年獲獎技術包括工研院「促進組織整合仿生3D列印技術」、「等溫高效率水氣分離技術」、「軟體定義增強型機器人關節模組」，金屬中心「連續式微型元件熱處理系統設備」，紡織所「RFID YarnR：克服五項主要耐久性測試」，資策會「AI鑑識技術與臺灣不實訊息聯防體系」，本技術更同時獲得R&D 100特別獎CSR類銅獎。獲獎技術已分別與可成生技、奇鼎科技、祥儀、強盛染整、韋僑科技、路得潔淨、中冠資訊，以及台灣事實查核中心等廠商或機構合作，以創新點燃經濟動能。

經濟部次長林全能表示，此次全球百大科技研發獎經濟部首度在CSR特別獎中拿下銅獎，企業社會責任已是當代企業顯學，R&D 100 Awards鼓勵企業「取之社會、用之社會」，因此資策會「AI鑑識技術與臺灣不實訊息聯防體系」技術，以臺灣軟實力打擊謠言為社會帶來安定力量獲獎。創新是打造產業護國群山的重要磐石，經濟部長期以科技專案支持法人研發創新技術，屢獲國際大獎肯定，連續14年拿下66座全球百大科技研發獎，顯示我國的創新能量受到國際認證。更重要的是，歷年的獲獎技術多已實際化為產業價值，超過9成技轉國際大廠或國內廠商，包括台泥、台塑、帆宣、群創、儒鴻、三井化學等國內外大廠；不僅如此，經濟部投入的科技專案持續帶來可觀的產業效益，2020年法人與學界科技專案技術移轉與委託服務的件數計有4992件，促成廠商投資592億元，經濟部平均每投入1元能帶動5倍的投資效益，顯見有效發揮政府資源槓桿效果，引導我國產業持續展現投資動能，為產業帶來創新活水。

R&D World副總暨總編保羅希尼(Paul Heney)表示，今年參賽者眾多，意味著要獲獎比以往來得更不容易。此外，也看到政府支持的研發機構在創新科技上的努力與成果，對產業產生了莫大的影響，讓世界更美好，這也是R&D 100 Awards多年來不變的核心價值。

經濟部以科技專案助攻產業，提升臺灣產業國際競爭力

今年科專成果共獲7項大獎，並實際解決產業問題。臺灣2025年高齡人口占比將突破2成，慢性疾病與退化問題遽增，加上全民運動風潮興起，帶動骨材需求。工研院研發的「促進組織整合仿生3D列印技術」，整合組織修復及機械強度之臨床需求，打造「實心支撐」與「三維連通多孔」混成的仿生結構植入物，具備高強度、高孔隙與兼具軟硬組織間的高整合功能，可加速肌腱韌帶損傷後，軟硬組織的快速融合。目前已建立符合國際認證的創新植入式醫材系統，並技轉給可成生技，為全球高齡骨科醫材與運動醫學注入新動能。

聯合國統計，全球超過10億人無法獲得清潔水源，再加上近年極端氣候肆虐，缺水已成為新常態，水資源危機迫在眉睫。與一般淨水是把污水經層層過濾及消毒的原理不同，工研院「等溫高效率水氣分離技術」，是全球首個能藉由空氣製造潔淨水源的獨特技術，採用創新薄膜材料—氧化石墨烯薄膜，直接從空氣分離出超高濃度水氣後即壓縮成純水。此項利用薄膜自空氣中分離水氣的技術目前已技轉奇鼎科技，初期將應用於精密分析的水氣分離裝置，長期則發展高效造水設備，盼能藉產業力量解決缺水燃眉之急。

經濟部不僅為民生解決問題，更以創新技術持續引領臺灣產業前行。當今智慧製造已成為全球產業供應鏈的新趨勢，而人機協作的機器人在智慧製造中更是扮演重要角色。工研院在經濟部技術處的支持下，獨家專利研發的「軟體定義增強型機器人關節模組」，相比同級機器人具備業界最高的扭力體積比，自體重量相比業界類似機器人減輕40%，透過積木式堆疊設計，能快速建構客製化、符合產線需求的多關節模組機器人，讓協作型機器人的關節模組不僅更輕、還能舉起更重的物品，大幅提升工作效率。

金屬中心軟硬體整合開發「連續式微型元件熱處理系統設備」，讓小到需要鑷子夾起的零件硬度足、尺寸精度準，應用於精密機械時不僅能順利運轉還能使機器降噪、延壽，技轉祥儀順利讓其攻入特斯拉與BOSCH供應鏈，為國內精密零組件業者搶攻國際大廠訂單之外，在今年初亦榮獲愛迪生銅獎，可謂名利雙收。

網路資訊龐大，真假難辨，尤其在疫情期間謠言四起，一時之間民眾也難辨真假，導致網路謠言迅速擴散。資策會以軟體研發實力建構「AI鑑識技術與臺灣不實訊息聯防體系」，藉由深度自然語言處理(NLP)、異質資料交叉比對、社群數據擴增技術等建立AI風險模型，與台灣事實查核中心合作讓AI打擊謠言，迅速消弭不實訊息之傳播。以今年疫情期間為例，觀測追蹤超過兩萬種網路訊息，杜絕超過三百種謠言傳播，以科技能量導正錯誤訊息。

紡織所「RFID YarnR：克服五項主要耐久性測試」，開發出可完全融入紡織品且的「RFID(Radio Frequency Identification)紗線」，建立全球第一個應用於染整全製程生產管理之RFID標籤，通過耐酸鹼的測試，具柔軟可撓/防水/耐高溫/耐酸鹼/耐輾壓等特性，能在不影響穿著舒適性下，完全隱匿於織物內，耐受溫度從零下20度到135度，可水洗超過30次，無論是在服裝履歷或是生產履歷上，皆能成為紡織業最佳自動識別工具。

推動跨領域合作(紡織、電子、資訊)，促成上下游產業鏈整合，應用於強盛公司染整場域，建立即時追蹤的智慧工廠管理系統。並引入政府研發輔導資源，與韋僑科技合作建立紗線型RFID的試量產；結合中冠建立RFID自動識別平台；協助路得潔淨建立無塵衣水洗試驗場域驗證。期望透過紗線型RFID標籤生產帶動國內創新產業鏈。