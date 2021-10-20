小編今天(20日)精選5件不可不知的國內外財經大事。法人表示，美台超級財報周啟動，預估科技大廠都能繳出亮眼的成績單，台股19日收復月線16779點，電子股更是百花齊放，加權指數有望收復萬七，再朝季線17088點挑戰，成交量能否擴大，將是多方的觀察重點。

【1】美科技股報喜台股來電

受惠美高科技股財報優於預期，那斯達克指數重回所有均線，台股19日收復月線16779點，電子股更是百花齊放，包括ABF載板三雄、晶圓代工、車用電子、IP矽智財及第三代半導體股同步大漲。19日美股早盤，三大指數持續開高，台積電、聯電ADR亦續彈逾1％，有助於台股攻堅。美超級財報周登場，預期Netflix、特斯拉業績大好，推動那斯達克指數18日上漲0.84％，收復所有均線。

【2】蘋果最悍CPU 台積居首功

蘋果19日發表最新MacBook Pro系列筆電，並推出M1 Pro及M1 Max等二款全新Arm架構Apple Silicon處理器，供應鏈業者指出，兩款處理器均採用台積電5奈米製程量產，部份封裝業務由日月光投控承接。其中，M1 Max集積了570億顆電晶體，擊敗輝達（NVIDIA）並創下史上最高紀錄，且是蘋果自行開發晶片以來最強大的Arm架構中央處理器（CPU）。

【3】美祭補貼 Chromebook現急單

美國首波兩階段共逾24億美元的ECF（Emergency Connectivity Fund）補助效益發酵，Chromebook急單再起，品牌廠喊搶料、搶面板，第四季筆電供需缺口恐再擴大。

【4】新品換機潮可期 PCB供應鏈 業績大補

蘋果推出搭載新晶片、Mini LED、兩款尺吋的筆電，以及第三代TWS無線耳機，有望帶動換機需求顯現，法人看好相關PCB供應鏈如臻鼎-KY、華通、台表科、台光電，載板三雄南電、景碩、欣興均在受惠行列。

【5】Fed主席鮑爾 陷入炒股疑雲

美國政論雜誌《美國瞭望》（The American Prospect）18日（周一）揭露，聯準會（Fed）主席鮑爾在去年10月美股崩跌前夕，拋售數百萬美元股票。由於鮑爾任期明年2月屆滿，此時陷入炒股疑雲，使他的連任之路出現變數。