今「烈風光影陳聯薰個展─漫步、田庄、攝影家」開幕活動，吸引許多陳家後代、親友、學生等到場欣賞陳聯薰生前攝影作品。（呂妍庭攝）

今「烈風光影陳聯薰個展─漫步、田庄、攝影家」開幕活動，吸引許多陳家後代、親友、學生等到場欣賞陳聯薰生前攝影作品。（呂妍庭攝）

今「烈風光影陳聯薰個展─漫步、田庄、攝影家」開幕活動，吸引許多陳家後代、親友、學生等到場欣賞陳聯薰生前攝影作品。（呂妍庭攝）

望族之後的陳聯薰出生於1910年，從小在優渥環境長大，喜歡攝影、登山、聽唱片，並為嘉義多所學校譜寫校歌。（呂妍庭攝）

陳聯薰是在民雄極具影響力的陳實華家族後代。（呂妍庭攝）

中正大學「重構大學路計畫」團隊在舉辦4場民雄老照片展後，今首次舉辦個人主題展，主角是已過世多年，民雄望族，陳實華家族後代陳聯薰，現場展出其生前所拍攝的多元作品，不但看得到知名「陳實華洋樓」早年樣貌，也回味早年民雄常民文化。

重構大學路計畫主持人，中正傳播系教授管中祥說，這是團隊首次以個人展方式呈現，今天「烈風光影陳聯薰個展─漫步、田庄、攝影家」開幕活動，多位陳家後代、陳聯薰教過的學生都到場，像是年90歲，亦是學生也是親戚的王江肅婉，另陳聯薰的孫女陳育儷更是跨海從美國拍視訊參與今天的活動，包括民雄鄉長何嘉恒等在地人也到場，談論回憶當年的陳家、陳聯薰和民雄。

策展團隊指出，望族之後的陳聯薰出生於1910年，從小在優渥環境長大，喜歡攝影、登山、聽唱片，並為嘉義多所學校譜寫校歌，愛好攝影的陳老師，在物資缺乏，相機仍不普及的年代，為民雄拍下包括民俗文化、農村風景、社會事件、生活遊記、人物沙龍等珍貴照片，共有相簿90多本，且幾乎每張照片都留有註解文字，此次除了展出陳聯薰攝影作品，也展出陳聯薰珍藏的蟲膠唱片。

值得一提的是，中正大學也把此次藝文中心的「藝文展覽室」規畫為民雄專屬展覽空間，未來將固定展出民雄文物及藝文作品，另「重構大學路計畫」團隊也將架設全新網站，數位典藏數千張民雄老照片，並建置民雄文化地圖，透過多樣圖層呈現在地歷史資料。

陳實華家族在民雄極具影響力，陳實華長子陳聯彬與5子陳瓊瑤曾擔任民雄鄉長，4子即為陳聯薰，陳實華當年在豐收村居住的洋樓，外觀與總統府建築相仿，今已由五穀王廟管理作公園使用，是當地十分知名的歷史建物。