一位網友在檢查媽媽手機時，卻意外發現，長達一年多的時間內，實聯制登記只「做對一半」。(摘自爆廢公社)

為避免本土社區疫情再度快速擴散，政府實施「簡訊實聯制」政策，要求民眾出入公共場所時掃QR code。不過近日一位網友在檢查媽媽手機時，卻意外發現，長達一年多的時間內，實聯制登記只「做對一半」，網友見狀也笑稱「好可愛」。

「笑到併軌」，原PO在臉書《爆廢公社》上發文表示，最近幫家媽媽更換智慧型手機的玻璃保護貼，意外發現她手機相簿打開，竟然都是滿滿的實聯制QR code照片。「我錯了...是我教她開相機就可以掃描...結果她按了拍照鍵嗎？」

不過原PO想一想，坦言媽媽真的很落實實聯制，她翻開相簿時間軸，從去年9／24就開始這樣拍了，她直呼，「OMG！天啊～我實在不是有意要看妳的相簿的..但太鬧了。誰家媽媽跟我一樣？」

文章曝光後，網友笑回，「觀念非常正確」、「我不爭氣的笑了」、「好可愛」、「這個真的有看過好幾次，很多長輩都以為開相機拍下去就行了」、「我直接幫我媽媽設實聯制捷徑，這樣就不用怕她照一推QR code」。但也有不少網友質疑，「反過來想，為什麼你媽媽拍這些之後，那些店家還讓你媽媽進入？是不是根本沒有檢查」、「所以店員都沒在檢查的喔」。

對此，有網友認為，由於拍下的照片有店家資料，這樣做也有實聯制作用。「這至少代表老人家有聽進去一半」、「這樣也能算實名制啊～反正都有店家資料」、「這個也是另類的實名制，查的到自己去了哪裡，因為上面的數字都是有登記的」。