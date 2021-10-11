韓國最正雙胞胎排球姊妹花李在英與李多英，今年初才因爆出讀書時期霸凌同學，被當地球壇徹底封殺，令姊妹倆被迫離開韓國，轉戰希臘繼續職業生涯。原以為風波就此平息，豈料妹妹李多英再度爆出新醜聞，被揭她早在3年前結婚，婚後更有暴力傾向，對老公長期毒打，甚至多次當著老公的面偷吃。雖然兩人已協議離婚，但老公卻也因此罹患憂鬱症，目前還在接受治療中。

現年24歲的韓國排球女神李多英，擁有179公分的高挑身材與漂亮臉蛋，然而她繼霸凌風波後，又爆出婚後偷吃且家暴老公的醜聞。根據朝鮮日報報導，李多英與前夫2018年僅交往3個多月就閃婚，只是兩人婚後並不愉快，前夫控訴裡多英疑似有暴力傾向，長期以粗魯言詞羞辱他與家人，甚至還會動手動腳，令他直言如生活在地獄般，甚至因此罹患憂鬱症，離婚後仍須接受治療。

面對前夫爆料，李多英透過律師聲明反擊，表示前夫雖答應離婚，卻想以李多英公眾人物的身分威脅敲竹槓，開出贍養費5億韓圜(約1200萬台幣)、過戶婚前房產等不合理要求。

李多英的說法讓前夫怒不可遏，昨(10日)向韓媒加碼爆料，指李多英婚後多次當著他的面偷吃，完全無視於他的存在，還嗆聲：「你如果覺得委屈，你也可以劈腿啊！」至於為何索取5億韓圜？前夫則稱兩人同居１年多期間，從房租、新婚家電等生活費全是由他負擔，這5億只是希望她交出同居期間的應有支出。