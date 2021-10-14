藝人黃鴻升（小鬼）去世一年，家人日前特別為他開設展覽，而他之前經營的潮牌AES現由妹婿Sam經營，近日Sam卻被爆偷吃小模，並被拍到兩人在KTV互動親密的畫面，對此，經紀人跳出發聲，稱Sam只是喝醉了。

據《三立新聞網》報導，爆料者指出Sam最近和一名女模外出唱KTV，不但在包廂裡有親密環抱的動作，走在路上時，Sam還背起女方打鬧，關係看起來非常曖昧。

經紀人出面澄清夫妻倆感情很好。（圖／翻攝自IG）

爆料者表示此女模自稱與小鬼妹妹是閨密，但其實她已和Sam在一起一段時間了，不少圈內朋友都知情，且該位小模在業界名聲、風聲都不太好，由於看不下去小模的行為才出面爆料。

而照片外流後，該名女模否認和Sam曖昧，並說自己和男生朋友都像這樣擁抱互動，小鬼經紀人Dino則表示不認識這名小模，據他所知，Sam和對方應該沒有奇怪關係，覺得這爆料有些莫名其妙，並解釋被拍到照片那天是Sam喝多了，才會有如此打鬧行為，下次會再提醒他少喝點酒、謹言慎行，同時強調小鬼妹妹夫妻的感情很好。

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