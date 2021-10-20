龔言脩（右）宣佈加入小賴成立的日向創意公司。（日向創意提供)

龔言脩（右）宣佈加入小賴成立的日向創意公司。（日向創意提供)

龔言脩（右）宣佈加入小賴成立的日向創意公司。（日向創意提供)

「五堅情」賴晏駒（小賴）成立公司「日向創意」、簽下新人龔言脩，兩年來共砸下800多萬元。他今（20日）宣布幫龔言脩推出單曲〈離心臟最近的距離〉，兩人簽約5年，是否有下達禁愛令？小賴直言：「有啊！要談只能跟我談。」如果龔言脩發生類似金宣虎事件，他則會嚴懲：「絕對冷凍，放到合約到為止。」

小賴之前為圓音樂夢想，為自己出專輯並舉辦音樂會，花光所有存款，這次再投資新人，有事先詢問命理老師，老師說「要簽」，才讓他有信心簽下龔言脩。他坦言簽人「一定是先看外表啊」，但他認為，人只要談戀愛專注度就會分散，所以有禁愛令，希望龔努力在工作上，他還威脅龔「如果出事我就讓你死」。

他近來因為常去龔言修家，而被誤會兩人是否有進一步關係。他解釋，「因為我家網路不好，會斷訊，每次要錄影音，連《娛百》都說，你能不能去言脩家錄？」龔言脩也無奈「連我爸都說小賴住你家喔？」表示自己單身5年，但如果小賴追求他的話，「我說不定可以，他對我很好」。

談到簽約條件，小賴承諾，一簽約馬上幫龔言脩出單曲，每年至少出2首，而且有一些工作不抽他錢，就當做是底薪。他很貼心也很為龔著想，表示如果出很多歌還是石沉大海沒反應，「那我就放生他」。

有趣的是，兩人才剛簽約就大吵一架，小賴爆料，因為「他太笨了，他就是金魚腦」，要他拍影片8點放上YT頻道，並在7點先預告，但他忘記了，被小賴質問「你在搞什麼？你不要以為我錢很多」，而他只回傳表情符號，讓小賴看了更氣。