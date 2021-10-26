醫福會執行長王必勝遭爆不倫戀，與小自己15歲的護理師曖昧，讓各界震驚，對此，他本人全盤否認，表明與對方是朋友關係。不過，有網友看了卻覺得很怪，如果真的覺得老同事很辛苦想幫忙，應該會找太太一起去吧？兩人單獨帶小孩聽起來很唬爛，甚至還將王與台北市前市議員童仲彥做比較說「阿童對邱主任那真摯的告白還比較誠信吧？」

王必勝今被爆出與小自己15歲的護理師搞曖昧，短短一個月探視護理師母女9次，對此，王必勝本人則回應說，「我跟她是認識很久的同事，偶爾會去吃飯、走走，孩子不是我的，是她跟前男友生的，他們已經分手了。」

一名網友今在PTT上發文表示，如果他也有個「老同事」單身又要自己帶孩子，看著對方很辛苦想幫忙，他應該會帶著老婆一起去。「單獨兩人在那邊帶小孩唬爛不唬爛？你老婆怎麼想？我老公真男人去幫別人帶小孩？」

該網友指出，先前台灣本土疫情嚴峻，疫情警戒升級的時候，王必勝究竟有沒有偷偷去找過護理師，他實在很好奇，「憑什麼一邊要求我們在家乖乖防疫不要趴趴走，自己又快樂的在兩個家庭間遊走？」

不過，也有部分網友認為這次王必勝爆出不倫戀屬私德問題，不應忽略他防疫有功這件事情，但原PO卻不認同，他認為這是身為政治人物的誠信問題，如今看來「反而阿童（童仲彥）對邱主任那真摯的告白還比較誠信吧？」

貼文引起網友討論，「這太唬爛了，有誰會這樣照顧同事的小孩啦？」、「這真的很唬爛，但也很好笑」、「周刊還說出，王必勝出差的地點和林女打卡的時間相同，真的好巧」。

不過，也有網友力挺王必勝，認為防疫英雄不會作出這樣的事情。「不可能吧」、「那是他的私生活，根本不在乎」。