從去年下半年開始，全球貿易需求大幅提升，爆量的貨物從亞洲運往歐美地區，導致航運、陸運供應鏈陷入緊繃，有民眾向媒體抱怨，運輸公司隨意將貨櫃棄置在路邊，直接擋住家門口，害他們無法出門上班，要求相關單位處理此事，對此該公司老闆急喊冤，直說過量的貨櫃已讓他們吃不消，不得不先暫時放在路邊。

綜合外媒報導，新冠疫情持續擾亂供應鏈，洛杉磯港執行董事Gene Seroka日前透露，目前仍有多達20萬個貨櫃卡在船上，數量再破歷史新高，壅塞狀況並未緩解。

爆量的貨物運往美國，導致缺船、缺櫃等慘況不斷上演，進而使港口陷入混亂，火車、卡車等陸面運輸供不應求，許多貨櫃場也都被大量貨櫃塞爆，有加州Wilmington地區的居民就抱怨，街頭充滿貨櫃與拖車，連家門口都被棄置的貨櫃擋住，導致他們無法順利出門。

居民Sonia Cervantes表示，由於運輸公司UCTI位在社區裡，過量的貨物讓街頭都是貨櫃與拖車，甚至擋住上班路，「有天得在6點30分出門上班，但拖車擋住車道，且拖車上沒有駕駛，讓我沒辦法進出，只能按喇叭求助，這一切都太瘋狂了。」

對此，UCTI的老闆Frank Arrieran無奈表示，該公司的貨櫃場僅能擺放65個貨櫃，所以多出來的貨櫃必須擺在路邊，「現在所有的港口與運輸公司都被貨櫃困住，我們不得不將多出來的貨櫃暫時放在別的地方，儲藏空間確實不夠。」

Frank Arrieran透露他們已向相關單位尋求協助，希望能獲得政府的幫忙，「事實上，我們已經被罰單搞得一團亂，正努力解決此事，並尋求居民的理解，因為我們是被卡在中間的角色。」