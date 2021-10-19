2018年10月21日台鐵普悠瑪列車在宜蘭新馬站翻覆，造成18死、116人輕重傷，昨（18）日宜蘭地方法院一審宣判，僅司機尤振仲遭判4年6個月，台鐵2主管則無罪。此判決結果引發外界不滿，回顧出事前43分鐘的通聯記錄，台北市議員王鴻薇指出，大家似乎都忘記這名司機當初一邊開車、一邊修車，出事後卻只有他一人有刑責，網友也紛紛為司機抱屈。

法院認為，尤振仲超速行駛的過失，與列車發生多人死傷結果具有相當因果關係，且振仲否認犯行、未見悔意，依過失致死罪判處4年6月徒刑。至於時任台鐵局機務處副處長柳燦煌、綜合調度所所長吳榮欽，則與列車翻覆、乘客死傷無相當因果關係存在，獲判無罪。

王鴻薇昨在臉書發文寫下，「基層背罪！3年前普悠瑪翻車事件，死18人，一審結果，只有邊開車邊修車的司機被判刑」。網友也表示，「可憐的司機員，一切責任都由你承擔」、「開火車的司機，還要保證火車不會壞？」「低層工作人員悲哀」，並痛批「司機員背罪！大官免責！這就是當今政治！」「司法不公不義」、「有天理嗎？」

台北市議員王鴻薇指出，事故發生前司機一邊開車、一邊修車。（圖／摘自王鴻薇臉書）

▌事故前通聯紀錄

▲（地點：貢寮-福隆）

16:05:59司機員：6432機車有問題，有時候動力會自動的消失，麻煩報告一下調度員

16:06:13司機員：6432機車有問題，有時候動力會自動消失

16:06:23司機員：時好時壞

16:06:33司機員：2008

▲16:07:55（地點：福隆-大里）

（車況：1、8主風泵停止運轉）

司機員：6432您好。

調度員：6432請問你車子怎麼樣？

司機員：6432機車動力時好時壞。

調度員：什麼意思？什麼時好時壞？

司機員：就是有時候動力會自動切斷。

調度員：動力會自動切斷？有什麼故障指示燈嗎？

司機員：故障指示燈，就是1車和8車空壓機那個跳開。

調度員：空壓機跳開，1車到8車空壓機跳開。

司機員：對呀，那個應該不會影響。

調度員：空壓機跳開就是你的空調，就是你的冷氣嘛。對不對？

司機員：對。但是我的動力有時候就是會切掉就沒有了。

調度員：這樣子厚，你現在開沒有問題嘛。

司機員：沒有問題，就是花蓮的時候，列檢可不可以上來看一下。

調度員：你宜蘭有沒有停？

司機員：或是檢查員。

調度員：你宜蘭有沒有停？

司機員：我宜蘭有停吔。

調度員：好，宜蘭有停我請宜蘭列檢上去看一下。

司機員：好，收到，謝謝。

調度員：好，謝謝。

▲16:13:48（地點：大里-大溪）

（車況：MR過低造成MRPS和PBPS未閉合，動力抑制）

檢查員：喂。喂。

司機員：6432你好。

檢查員：師傅你好，請問你車子有什麼問題？

司機員：那個，電門自己會歸零，然後停留軔機會作用。

檢查員：你說電門自己會歸零？什麼東西會歸零？喂，不好意思，我沒聽懂你說的話。

司機員：6432機車有問題。

檢查員：機車，嘿，你說什麼東西會歸零？

司機員：電門，電門就會自動切掉。動力。

檢查員：動力，那如果把第7車馬達隔離呢？

司機員：電氣車的馬達隔離？

檢查員：對，就把那一台，你是說某一車，你是說哪一車的馬達？是第7車馬達有問題嗎？

司機員：第7車馬達沒問題，是空壓機。

檢查員：喂，所以說，你現在車子是不能動是不是？喂～收訊號好差。

司機員：現在停留軔機整個是作用。

檢查員：停留軔機作用，好，那你現在隔離，他能跑嗎？

司機員：現在沒辦法啊，他現在電門都拉不起來啊。

檢查員：拉不起來，好，好，我等一下回撥給你。

▲16:16:19 （地點：大溪）

（車況：MR恢復並請機班重新昇弓，疑似司機員重新啟動未開啟ATP）

司機員：6432你好。

檢查員：喂～師傅你好，你現在處理狀況是如何？

司機員：我現在停留軔機駕駛端這還有一個沒辦法鬆軔。

檢查員：那你是開車開到一半這個樣子，還是停站後起來變這個樣子？

司機員：就過中性區間，拉電門就都沒有速度。

檢查員：經過中性區間是不是，疑？你會不會是VCB沒有閉合？對

司機員：VCB有閉合啊。

檢查員：經過中性區間，那你車況是你還在處理就對了？

司機員：還是我給他重新降弓再一次？

檢查員：沒關係，好，你再重新降弓再一次，如果真的不行有沒有，上面有杜檢查員的電話，這樣比較快。

司機員：0928？

檢查員：對，0928xxxxxx那一支，好那你先處理，我先不吵你。

司機員：好。

檢查員：好，你先處理，你先處理。

▲16:19:51 （地點：大溪-龜山）

（車況：MR曾回復至6.0bar以上，此時MRPS未動作，動力抑制）

司機員：6432你好。

調度員：請問你有沒有在移動啊？

司機員：有在移動，但是他現在是在滑行，沒有動力。速度49，可是是在滑行。

調度員：沒有動力喔？

司機員：沒有動力。

調度員：哇～沒有動力，那你至少溜到龜山站內啊。看能不能啊。溜到龜山站內。

司機員：溜到龜山站內。

調度員：你後面6234跟著吶。

司機員：好。

▲16:20:21 （地點：大溪-龜山）

（車況：此時MR過低MRPS切開動力抑制。）

調度員：你～你～不要，可以動就溜到站內啦。

司機員：好。

調度員：如果沒有動力的話。

▲16:20:33（地點：大溪-龜山）

（車況：MR回復至6.0bar以上。）

司機員：6432你好。

調度員：你現在車子怎麼樣？

司機員：現在就是動力時有時無。

調度員：時有時無，那你拉的時候…

司機員：就是你電門拉，有的時候沒有，有時候又有。

調度員：那你現在呢？現在退回去再拉怎樣？

司機員：現在目前有。

調度員：有，有趕快速度加起來

司機員：OK，好

▲16:22:17 （地點：大溪-龜山）

（車況：此時MR過低造成MRPS、PBPS切開動力抑制。）

司機員：6432你好。

調度員：你好，剛剛檢查員有叫你升降弓對不對。

（車況：MR曾恢復MRPS及PBPS動作，建立動力，隨後MR下降MRPS切開動力抑制。）

司機員：剛剛有降弓再重新啟動，對。

調度員：好好好，那你現在可以了厚？我跟你講厚…

司機員：欸欸，現在還是不行。

（車況：傾斜系統確認進入備援傾斜狀態及主風泵強制停止。）

調度員：還是不行？

司機員：現在又沒有動力了。

調度員：這樣子喔。

（車況：MR過低使MRPS及PBPS切開，動力抑制。）

司機員：等一下看能不能溜到頭城。

調度員：好啦，你再拉拉看，再回去再復位再拉拉看。

司機員：時有時無。

調度員：還是時有時無？無的時候是顯示什麼？

司機員：是傾斜式，對啊。

調度員：蛤？

司機員：2008跟2007。

調度員：我是說你顯示什麼？顯示什麼故障。

司機員：好，目前顯示的故障，他是傾斜裝置車間通訊異常。

調度員：傾斜怎樣？

司機員：通訊異常，還有空壓機強制停止。

調度員：空壓機喔？好好好，那我暸解，你剛剛有降弓再升弓過了就對吧？

司機員：對，剛剛降弓升弓一次。

調度員：這樣子厚，你頭城有停車嗎？

司機員：呃～現在停車軔機的燈又亮了。

調度員：停留軔機的燈也亮？

司機員：對啊。

調度員：那你現在車子還能動嗎？

司機員：現在是在滑行。就不要再動了。

調度員：這樣子，那你復位一下看看，看能不能復位的起來，好，OK。

▲16:22:17（地點：大溪-龜山）

司機員：好～好～。

▲16:25:15（地點：龜山-頭城）

司機員：頭城，6432呼叫。

▲16:25:28

司機員：頭城，6432呼叫

▲16:25:28

司機員：6432呼叫頭城。

▲16:25:33

（車況：列車位於頭城附近。）

司機員：啊，請問調度員報備一下6432請求頭城停車。

▲16:26:54（地點：龜山-頭城）

（車況：MR逐漸回升使MRPS閉合建立動力。）

檢查員：喂，6432嗎？

司機員：6432你好

檢查員：嘿。

司機員：嘿你好。

檢查員：啊你現在車子是怎樣？有問題嗎？我檢查股。

司機員：剛剛電門速有時候拉的起來，有時候沒有，時有時無。

檢查員：啊你停軔機的燈有亮嗎？

檢查員：有時候會有有時候會沒有喔？

司機員：有時候變零，有時候停留軔機會自動作用。

檢查員：那你，那你知道哪一車的停留軔機嗎？TCMS有沒有顯示？

司機員：全部都作用，然後車子就會停下來。

檢查員：那你車子還在開嗎？

司機員：現在又有動力啊，現在車子在開，對啊。

檢查員：啊你有沒有辦法確認哪一車的停留軔機有問題？

司機員：他每一車停留軔機都會亮啦。

檢查員：每一車停留，嘿…

司機員：停留軔機都亮，對嘿。那ㄨㄛ

檢查員：每一車停留軔機都會亮？

司機員：都亮，我就叫列車長把他鬆軔。

檢查員：那你每一車都去鬆軔啊。

司機員：對，電門有時候拉有，有時候拉沒有。

檢查員：怎麼可能會這樣子，不可能，那你有沒有看見綠色車側燈都會亮，你看他，如果真的作用，每一車車側燈都會亮。

司機員：對，DDU都亮，DDU停留軔機都亮。

檢查員：蛤？

司機員：叫列車長去看。

檢查員：你看DDU不準，DDU只是看顯示啦，你要看看車側的有沒有。

司機員：亮起來，車子就停下來了。

檢查員：嘿嘿嘿，你要看看是哪一車，你TCMS上面是全部都跳起來嗎？

司機員：看哪一車就對了？

檢查員：應該不可能吧？

司機員：因為我現在是電門，他速度就變零，就拉不起來。

（車況：MR回升，但隨後下降後MRPS切開動力抑制。）

檢查員：怎麼可能會這樣？你就繼續跑，如果他亮的話，你就叫列車長，你先探頭，先探頭到車窗外面看看，看是哪一車綠色燈亮起來，不然你這樣沒辦法抓，不然你這樣怎麼抓呢？

（註：傾斜系統進入備援傾斜，原因不明。）

司機員：就亮起來，就全部都亮。

檢查員：拉不起來停留軔機的燈就亮起來了嗎？那個燈啊，駕駛台停留軔機的燈。

（註：MR過低，動力抑制。）

司機員：車長也在這邊看，還有宜蘭工務段的啊。

檢查員：再來，你就探頭看看哪一車，你要確定哪一車，不然這樣很難抓。

司機員：看哪一車就對啦？

檢查員：好，有問題再跟我回報，你下一停靠站是哪裡？

司機員：好…

司機員：宜蘭

檢查員：宜蘭喔，好你先開吧，你先開，那你有沒有晚點？

檢查員：今天有沒有晚點？喂～你現在有沒晚點？

司機員：有啊，有晚點啊，我現在動力又不見了，現在電門又沒有速度。

檢查員：趕快看啊，你現在趕快看車側綠燈有沒有亮起來？

司機員：車側的綠燈，那我請列車長幫我看車側的燈有沒有亮。

檢查員：探頭就知道了。

司機員：我怎麼探頭，我探頭警醒就會卡掉啊。

檢查員：好，叫列車長看一下，你現在還在走嗎？車子還在走嗎？

司機員：那個車側燈，不是不是，那個車側旁邊，不要摔下去，有亮嗎？

檢查員：在車窗注意一下就好啦。

司機員：看不到…不要看了，太危險了。

檢查員：現在還有動力嗎？還有動力是不是？

司機員：沒有吶，現在每一車車側燈都沒有亮啊，都正常啊。

檢查員：那就不是停留軔機的問題吧。

司機員：應該不是停留軔機的問題，應該是電門吧。因為電門有時拉有，有時候拉沒有，這樣，有時候拉到一半，速度又自己變零這樣。

檢查員：那…那你是全列車都一樣嗎？那你看馬達，馬達有沒有隔離掉。

司機員：對，我現在駕駛端這邊變成備援傾斜。

檢查員：電源阻絕，那個是風泵的問題，電源阻絕那是哪一車你知道嗎？

司機員：這是駕駛端。

檢查員：哪一車他應該會有哪一車，你最下面那一行有哪一車。

司機員：8車

檢查員：8車，那你壓8車的，手壓5秒看會不會復原。

檢查員：壓車的位置，看他會不會復原，不然電源阻絕也是可以用。

司機員：還是一樣黃的啊。

檢查員：現在電門又可以了吧？

司機員：有時候有，有時候沒有，現在有。

司機員：現在宜蘭要停車，現在電門收掉。

檢查員：現在又有電了是不是？電門又可以了吧？

司機員：對，現在到宜蘭。

檢查員：好好，原則我會幫你換車，我會叫花蓮換車

司機員：花蓮要換車，對。

檢查員：那你就盡量這樣開厚。

▲16:35:51（地點：宜蘭）

（車況：礁溪通過後滑行MR過低MRPS、BPPS切開，動力抑制。停車後，MR恢復解除抑制。）

司機員：6432你好。

調度員：請問現在有沒有問題。

司機員：現在宜蘭停車。

調度員：我知道，現在有沒有再有問題。你礁溪過來以後呢？

司機員：有啊，還是有啊，電門還是有時候會自動切掉。

調度員：還是會自動切掉？那停一下就會復位了？

司機員：沒有復位，就滑行，滑了一陣子停留軔機就全部都亮。就車子停住。就重新來一次，有時候又拉速度又起來。

調度員：喔，這樣子喔，那停留軔機他會熄掉嗎？

司機員：會啊，會熄掉啊，很慢。

（車況：宜蘭停車。）

調度員：很慢就會熄掉就對了？好，好，那我暸解了。那就是你這樣滑行滑行他就會好了，好了就會再來就對了。

司機員：再來，對對對。

調度員：那你剛剛過中性區間的時候有沒有手動復位？

司機員：就是手動切。

調度員：手動切還是一樣嗎？

司機員：還是一樣。

調度員：礁溪過來還是一樣嗎？一樣有這個現象是不是？

司機員：對，還是一樣這種情形。時有時無。

調度員：時有時無要多久時間？

宜蘭值班站長：6432可以開車嗎？

調度員：你跟他說可以開車，我先把電話掛掉。

▲16:40:29 （地點：宜蘭-二結）（車況：宜蘭開車後 ）

檢查員：喂…

司機員：6432你好

檢查員：6432你好。

檢查員：6432嗎？你現車子還有動力嗎？

司機員：現在有啊。

檢查員：現在又有，那你看看你現在MR是多少？

司機員：現在MR7點多。

檢查員：7點多，那他會不會上來？

司機員：會呀，會上來很慢。

檢查員：很慢喔…那你看空壓機有沒有亮起來？有沒有顯示故障？第幾車知道嗎？

（車況：MR>7 bar但1、8車空壓機強制停止中。）

司機員：空壓機有起來。第1跟第8，第8車

檢查員：第8車，我跟你講，很簡單，你第8車對不對，你叫列車長把你駕駛室後面右邊第3排，BOA、BOUN把那個扳下來再扳上去。

檢查員：嘿，那你現在這一車除了你還有誰？

司機員：工務已經在宜蘭下車了

檢查員：那你叫列車長幫你扳一下。

司機員：叫他復位就對了

檢查員：最上面那一排，從右邊算來第3個BOUN。

檢查員：在後面，對，你車上除了你沒有其他人嗎，沒有了嗎？

司機員：旁邊沒有人

檢查員：那你叫列車長過來好了，他是在第8車還是你這車還是第1車？

司機員：第1車，列車長他在後面，現在慢行。

檢查員：第1車沒關係叫他先做後面那車，先做第1車駕駛室進去，後面電氣室配電盤電打開，最上面那一排，右邊算來最後一個BOUN扳下來再扳上去，你這一車你不能做，等車長來做啦。

▲16:46:54（地點：羅東-冬山）

（車況：8車BOUN OFF位後再ON位，強制停止訊號再次產生，1車未執行復位動作。）

司機員：6432你好。

調度員：請問你有去復位主風泵的斷路器嗎？

司機員：強制空壓機的斷路器？

調度員：是，你有去復位嗎？

司機員：第8車而已，又跳。

調度員：復位後又跳是不是？

司機員：1車沒有去復。

調度員：我跟你講，等等去復位起來，1車叫列車長去復位，他在哪裡？

（車況：ATP關機中）

司機員：他現在應該在1車。

調度員：我是說你知不知那個斷路器在哪？能不能叫列車長復位。

司機員：那個1車的第3排BOUN關起來再打開。

調度員：我叫他去找你好了，你再教他。

司機員：好的，收到。

調度員：你8車復位起來又掉，是嗎？

司機員：現在變成ATP關起來。

調度員：ATP關起來會好嗎？

司機員：ATP關起來現在速度是有的。

調度員：不是，ATP關起來他會是好的嗎？

司機員：目前關起來速度是有的，觀察看看。

調度員：好好好，那我叫列車長去你那邊，你教他復位。

司機員：好的，收到。

調度員：OK！OK。

▲16:48:52（地點：冬山-新馬）

（車況：8車BOUN OFF位後再ON位，強制停止訊號再次產生，1車未執行復位動作。）

司機員：6432你好。

檢查員：6432你現在BOU有叫列車長幫你復位嗎？

司機員：1車沒復位，8車復位還是跳開。

檢查員：怎樣？

司機員：1車沒有復位，8車復位還是跳。

檢查員：跳開？你說什麼東西跳開。

司機員：那個，就是空壓機強制停止。

檢查員：好，你再去復位一次。

檢查員：你再去叫列車長扳一次。

檢查員：有聽到嗎？

檢查員：喂…