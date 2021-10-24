「蔡政府的第N個迴力標、輸不起就想改遊戲規則！」國民黨北市議員王鴻薇24日表示，民進黨全黨在罷免前高雄市長韓國瑜通過後，蔡英文總統說「台灣的民主往前走了一步」，而23日立委陳柏惟罷免通過，蔡總統卻說「台灣的民主發展仍需努力」，難道藍營的人被罷就是民主，綠營的人被罷就是反民主嗎？

王鴻薇表示，陳柏惟罷免案昨通過，創下中華民國政治史的紀錄，民進黨全黨力挺一起陪葬，而這些綠營人士在刪Q成功後的嘴臉，又一再打臉過去的自己。

「大家也別忘了，當初民進黨一手推動選罷法降低門檻，黨內可是一片叫好！」王鴻薇說，高雄市長陳其邁當初罷韓時還說是「人民的勝利」，怎麼今天自己人被罷免，就開始檢討台灣選民的民主素養了？更別說陳柏惟就算按舊制的選罷法來看，也是會被罷免成功呢。

王鴻薇指出，現在民進黨內包含台南市長黃偉哲、立委王定宇、許智傑這些人，開始在測風向，又想要修改選罷法，拜託民進黨，真的不要雙重標準輸不起，最會製造仇恨、散佈假消息、阻礙台灣進步的，就是民進黨這些人。

另外，王鴻薇也提到，蔡政府又被打臉，審計部認證財政要檢討，她上個月引用財政部國庫署的數據，指出蔡政府不到六年新增2兆債務，遭到行政院長蘇貞昌、財政部、綠營立委及側翼鋪天蓋地的攻擊，而現在這些人又被審計部重重打臉。

她說，根據審計部的預估，政府的未償債務在今年年底，很有可能突破新台幣6兆，審計部也提醒政府應該要確實檢討施政支出的優先性及必要性，講得很含蓄，但簡單講就是蔡政府亂花錢不手軟。

她還說，自己之前就提過，蔡政府為了擴大財政赤字，利用特別預算規避公共債務法法定舉債上限，這也是去年監察院和今年立法院預算中心都有提出的警告，自己人都看不下去，蘇貞昌和一群側翼還要聯合起來硬拗。

王鴻薇稱，債務突破6兆，等於每個台灣人一出生，政府就至少讓人民背26萬的債，亂撒錢、債留子孫的蔡政府，還敢自誇財政紀律好？