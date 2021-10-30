總統蔡英文。(取自中時新聞網直播)

與來自各地學生互動 總統蔡英文出席「總統與高中生論壇」

總統蔡英文今(30日)上午出席民進黨首場公投說明會喊出守住「四個不同意」，下午14時她則是和來自各地的高中生進行面對面互動交流，了解年輕人關心話題，此場活動備受關注。

蔡英文致詞時提到，第六次來參加，大家參與此活動都非常用心，也很期待各位有勇敢表現、具有挑戰性問題，讓下午有一個交流；她也說，當總統不一定光鮮亮麗但壓力確實很大，現在所做每一項決定，都會影響你們未來，我很期待跟你們聊聊你們所關心的問題，也可以讓我們政策做一些適當調整。