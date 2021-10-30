直播》剛喊完公投四個不同意 蔡英文轉場和高中生對談 14:102021/10/30 中時新聞網 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文出席「總統與高中生論壇」。(取自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文。(取自中時新聞網直播) 與來自各地學生互動 總統蔡英文出席「總統與高中生論壇」 訂閱影音： 中時新聞網 總統蔡英文今(30日)上午出席民進黨首場公投說明會喊出守住「四個不同意」，下午14時她則是和來自各地的高中生進行面對面互動交流，了解年輕人關心話題，此場活動備受關注。 蔡英文致詞時提到，第六次來參加，大家參與此活動都非常用心，也很期待各位有勇敢表現、具有挑戰性問題，讓下午有一個交流；她也說，當總統不一定光鮮亮麗但壓力確實很大，現在所做每一項決定，都會影響你們未來，我很期待跟你們聊聊你們所關心的問題，也可以讓我們政策做一些適當調整。 頭條揭密》蔡英文認了「美軍在台」惹議 回顧當年美軍顧問團在台真相 譚再利快評》邱國正沒有說的事 #高中生 #公投 #論壇 #總統 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎戰1218四大公投 藍營「最美發言人」要民進黨別再做這件事 07:552021/10/30 政治 邱太三籲兩岸公權力溝通 04:102021/10/30 全球財經 民眾黨民主戰車下鄉 宣講兩好兩壞 04:102021/10/30 焦點要聞 向中共、民進黨喊話 朱立倫：堅定維護中華民國民主自由 10:532021/10/30 政治 國民黨團痛批蔡英文 戰百姓鬥人民 04:102021/10/30 焦點要聞 公投朝野立場對立恐影響修憲？民眾黨籲拋開意識形態完成改革 11:202021/10/30 政治 北科大歡度110周年校慶 蔡英文勉勵帶領技職卓越發展 11:262021/10/30 生活 綠媒轟「女版陳柏惟」是抹黑 藍青年舉證反擊：民進黨不要臉到極致 08:402021/10/30 政治 中二補選 游盈隆認綠推林佳龍最好 04:102021/10/30 焦點要聞 AIT關注反萊豬公投 蘇揆隔空唱和 大打恫嚇牌 強調不接受進口 想加入CPTPP等於不可能 04:102021/10/30 焦點要聞 蘇貞昌批國民黨就是要亂 讚小英民調高但扁馬第二任民調剩「10％多」 11:352021/10/30 政治 政治熱門新聞 林昶佐稱陳柏惟哭了 黃暐瀚揭一事恐傷及罷免案 - 政治 反制蔡英文開戰 趙少康夜宿凱道「超霸氣口號」曝光 - 政治 傳綠營啟動罷免戰劍指他和藍軍另一人 羅智強吐5字 - 政治 他批蔡英文親上陣造謠 這篇文竟讓藥師揪出「3大破綻」 - 政治 羅智強今晚起夜宿凱道49天 親曝首場神祕嘉賓竟是這位大咖 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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