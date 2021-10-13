42歲女星湯唯當年因演出《色戒》一舉成為國際知名演員，今（13日）她受邀出席「VOGUE新篇章之夜」活動，不同於其他女星穿晚禮服，她以一身褲裝亮相，可在西裝外套底下其實超犯規，不經意露出半球，又帥又辣驚艷全場。

湯唯13日以一身全黑西裝在紅毯壓軸登場，只見她披著一頭浪漫長捲髮，走到看板前時，率性解開西裝外套的扣子，把外套往後一甩，開始擺出手插口袋的姿勢拍照，接著變換Pose時，再把外套一撩，更是露出內裡馬甲連身衣，可看到衣服超低胸設計，讓湯唯直接露出半球，渾圓胸型若隱若現，更是性感。

湯唯一撩外套露半球超辣。（圖／翻攝自微博）

湯唯隨性帥氣的模樣被大讚是今晚紅毯最佳。（圖／翻攝自微博）

除了外套底下的身材吸睛，不少網友更是直誇湯唯42歲的狀態，認為她隨興灑脫的氣質，把性感和帥氣平衡的十分剛好，紛紛留言大讚「姐姐好美好帥」、「湯唯氣質真的絕了」、「這太讓人心動」、「絕對是今晚最佳」、「姐姐太颯了」。

湯唯2014年和韓國導演金泰勇閃婚，日前她以一襲亮片低胸晚禮服出席活動時，談到和老公的異國婚姻，發現走入婚姻後更發現彼此的成長背景相當不一樣，但兩人都選擇更珍惜彼此，尊重對方的個人空間，以「合而不同，唯心堅定」8字形容維持婚姻方式。