脫口秀女星龍龍指控薩爾泰班底老K言語霸凌，原本護航龍龍的雞排妹與經紀人康姊，竟直播上演「屠龍」解約，事隔數日後，龍龍昨（12）日在臉書發文道歉，並喊話雞排妹：「希望妳最後給我擁抱是真的」，沒想到卻換來她的無情回應：「請妳回去妳的舒適圈」。

雞排妹一開頭就表示：「要道歉就誠懇道歉，為什麼還要說謊」，接著還原當天始末，表示錄完影片看見龍龍在哭，由於同事剛看完前面表演，不知道怎麼關心，直言：「如果我沒有去抱妳，現在是不是會講我無情呢？」接著指出龍龍只要提到「希望喜劇圈越來越好」就落淚，當時只好安慰「他們愛欺負妳，只是嫉妒妳能辦個人專場」，沒想到竟得到「他們怎麼不檢討自己太弱」的回應，讓在一旁的她無言以對。

雞排妹更爆料龍龍錄完影片就去慶生，連影片檔案怎麼處理都不管，但全公司卻為了她從早上忙到隔天凌晨，接著反問：「妳說妳只睡一個小時，那還可以再玩到半夜」，接著跟龍龍嗆聲：「請問是不滿意我在直播中，沒有講到更多的細節嗎？那今天又要讓妳失望了，想當公眾人物，又不想承擔自己言行舉止而導致的負面影響，那就請妳回去妳的舒適圈，不要出來iau-pá-tshá(台語的餓飽吵，指不管餓或飽都不斷吵鬧）」。

對此，網友紛紛回應：「她真的沒救了，都不懂得檢討自己，結果她把自己玩死了，可惜」、「她簽約就是想要進演藝圈，不能只享受當公眾人物的好處，被攻擊時又想要當普通人」，但也有不少人力挺龍龍：「在切割以前，妳不也接受、支持那樣的她？這裡面最好沒有你們的操作」、「她都已經道歉了 何必讓她在社會上都無法立足 有必要這麼狠嗎」。