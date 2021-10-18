26歲百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸）因涉嫌利用AI換臉技術把公眾人物的臉合成成人片販售，不法牟利高達上千萬，今（18日）遭警方逮捕。其中一名受害者雞排妹（鄭家純）晚間PO辣照表示：「一旦確定是誰要負起責任，一定會提告，謝謝關心。」

雞排妹無端捲入小玉AI換臉謎片事件，還是老司機最愛「點菜」的人物，她無奈地說：「身為被害人，當然希望這種數位性暴力的案件要調查清楚，水落石出。偵查階段不方便評論太多，不過一旦確定是誰要負起責任，一定會提告，謝謝關心。」同時，她呼籲外界不要下載和廣傳不雅片，別以為這些移花接木的謎片沒有觸犯傷害與性暴力。

26歲百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸）以AI技術DeepFake軟體，將雞排妹、網紅白癡公主、奎丁、蕾菈以及正妹民代黃捷、高嘉瑜等名人的臉合成在謎片女優身上。（圖／李文正翻攝）

遭到小玉換臉製作謎片的受害者除了雞排妹，峮峮、泱泱、曾之喬、郭書瑤、苗可麗、白癡公主、蕾菈、奎丁、理科太太、一隻阿圓、阿樂、滴妹、艾瑞絲、主播張齡予、男YouTuber館長、立委高嘉瑜、議員黃捷、市府副發言人黃瀞瑩都在名單內，引起外界譁然。

警方調查，許多網友為了能收看這些性愛影片，支付數百元不等的會費給小玉，加入他經營的私密聊天群組，線上瀏覽完整的不雅片，且私密聊天室會不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅當被害人，再由小玉製作性愛影片上傳，粗估不法獲利上千萬。