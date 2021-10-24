Netflix韓國原創劇《魷魚遊戲》9月上映後帶動全球熱潮，吸引各國觀眾模仿劇中的角色和穿搭，近日有位在台北捷運車廂內穿著參賽者456號服裝的「魷魚妹」，因外型亮眼爆紅，IG粉絲已暴增4倍，22日她首度針對此事吐露心聲，並再祭出養眼照造福粉絲。

今年21歲的「雯雯」，最近穿著與《魷魚遊戲》男主角同款的456號制服搭台北捷運，只見她長髮飄逸，戴著口罩仍遮不住美麗眉眼，且拉練完全沒拉，大方露出胸前的白色小可愛，豐滿上圍和事業線呼之欲出，被同車廂的男網友拍下傳到臉書社團《爆廢公社二館》，意外勾起萬名網友好奇心，肉搜到雯雯的IG帳號，粉絲人數一口氣暴增4倍來到6.7萬。

雯雯為此感到受寵若驚，22日首度曝光走紅後的心情，「這一切來的太突然，每一天打開手機都是滿滿的訊息每個朋友，每個人都在私訊社團那篇貼文，平靜的生活將被打破」她坦言起初壓力很大，盡量不去看新聞和留言，擔心生活會受到影響，不過在很多朋友的鼓勵之下，要她不要想太多，雯雯慢慢適應轉變中，「之後一樣為自己的目標奮鬥，享受生活帶來的幸福。」還打趣說：「之後不會再穿456號了，留給它一個版面，下次換001？」

照片中，雯雯再度穿上《魷魚遊戲》參賽者制服，微微撩起長髮，露出超兇的好身材，吸引破萬網友按讚、1百多則留言。過了一天，雯雯再表示：「過著半工半讀的日子，就這樣來到人生的第21年了。」她期待能靠努力闖出一片天，感謝所有關注自己的粉絲。