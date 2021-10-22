2018年日本關西機場事件，台北市議員羅智強當時在臉書痛批駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，遭謝提告求償100萬元，台北地方法院判羅免賠，謝另針對羅發文指他推責任部分，另提告求償80萬元，北院22日開庭，羅批謝「浪費司法資源」。

羅因在臉書表示，「顢頇的是謝長廷，扛責推給常任文官，現在逼死一個處長」，且謝是「會掉淚的鱷魚」；謝認為，羅的言論未盡合理查證義務，侵害名譽權，提告要求賠償，此部分北院判羅免賠，目前台灣高等法院審理中。

另羅智強在個人臉書發文指，關西事件發生後，民進黨為謝長廷護航「駐日代表管不到大阪辦事處」，謝長廷也把所有責任推給大阪處「大阪處有錯，大阪處要道歉嘛」，謝長廷認為羅發文損及名譽，另提起民事訴訟求償80萬元。

北院22日開庭，羅智強說，謝長廷將他評論蘇啟誠的發文分成2案提告，他日前才剛拿到第一件勝訴判決，立刻收到謝提告第二案的消息，讓整個官司重來一次，除了自己有點疲倦，也認為謝在浪費司法資源。庭末法官諭知12月17日再開庭。