知名女星郭雪芙，過去曾由Dream Girls女子團體成員身分出道，憑著甜美臉蛋與一雙渾圓大眼受到大批粉絲的喜愛，而不久前終於拍攝完電影《山中森林》的她，近日也受邀參加活動並在個人IG上曬出火辣的造型側拍，凹凸有致的好身材立即吸引目光。

由迪士尼推出的線上串流影音媒體「Disney+」，即將在11月份正式在台灣上線，而平台中除了有大眾熟悉的迪士尼動畫片及原創節目外，受到全球影迷喜愛的漫威及《星際大戰》系列電影也將在此媒體播出，讓不少人相當期待。而在本月14日的線上記者會上，除了主持人吳姍儒（Sandy）之外，還邀請了陳柏霖、桂綸美及郭雪芙擔任嘉賓。當天，郭雪芙以一襲咖啡色的深V修身洋裝優雅出席，領口低胸的剪裁及裙襬側邊高衩的性感設計，使她好身材一覽無遺。

但近日郭雪芙再度曬出當天的穿搭，有感而發的PO文表示「秋風落葉，沉靜柔美，絲絲涼意，懷念起在把自己包成粽子，坐在公園手握著ㄧ杯熱茶，欣賞著秋天時紅艷的楓葉」，並意外透露她尚未打到疫苗的消息。而照片中雖然還是同一套衣服，但由上往下拍攝的「上帝視角」，使性感深溝與火辣的S曲線更加清晰，網友看了忍不住大讚「雪芙美炸」、「太好看了吧」、「真的好漂亮喔愛死你了」、「你到底要多漂亮」、「女神好身材」吸引超過8萬人按讚。