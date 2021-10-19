南韓人氣女子天團TWICE，於本月1日發行英文單曲《The Feels》後人氣再度暴漲，緊接著下個月又即將推出第三張正規專輯《Formula of Love: O+T=<3》，讓粉絲相當期待。而因為罹患恐慌症已休息2個月的定延，近日卻被網友挖出近況在網路上流傳，引起熱烈討論。

定延自從去年爆出罹患「恐慌症」後，曾一度暫停演藝工作、全心休養，直到今年6月才以新歌《Alcohol-Free》回歸舞台，但沒想到她才回歸短短2個月，所屬經紀公司JYP娛樂便再度發表聲明，表示「定延目前正經歷著恐慌與心理不安障礙症狀，雖然在此前她一直努力消化行程，但考量到藝人的健康，加上專業醫療機構的意見，與其他成員討論後，決定讓定延休息，定延也不再出席後續的活動，盼粉絲們見諒」，粉絲看到後則紛紛表達支持，也期待定延能養好身體重新站上舞台。

但近日，南韓知名論壇NATE上，卻有網友曬出定延先前接受採訪時的4宮格照片。照片中，定延染著一頭金髮並以麻花辮盤起，身上則是穿著紫色的深V低胸洋裝，展現豐滿的上圍曲線，不過臉蛋及身材似乎也比以前圓潤許多，部分網友看到後直呼「畫面太衝擊」，但也有不少人認為「即使胖了還是美」、「都是藥的副作用，別對她太嚴苛」、「定延看到自己胖了肯定又會有壓力」、「對生病的人這麼嚴格幹嘛？健康比較重要」、「胖了也可愛」，引起網友熱烈討論。

TWICE定延因爆發恐慌症而休息2個月，近況曝光引起網友熱議。（圖／pann.nate）

另外，即將在下個月發行新專輯的TWICE，近日也迎來了出道6周年紀念，她們也特別拍攝一段短片並公開在YouTube頻道上向多年支持她們的粉絲「ONCE」表達感謝，同樣吸引超過75萬人點閱觀看。