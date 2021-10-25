即使全球疫情進入後期，但經濟衝擊正在發酵，消費者需求因解封與經濟刺激政策不斷上漲，但供給面卻無法負荷，出現供不應求狀況，導致整體供給鏈價格升高，進而出現通貨膨脹的慘況。專家點出，上游供應緊張、下游需求強勁，成為美國企業所遇到的2大的難題，將逐步侵蝕獲利。

綜合外媒報導，電器大廠惠而浦上周五公布財報時明確表示，今年成本增加將近10億美元，其中鋼鐵、橡膠與其他原物料價格飆漲的原因，在於整個供應鏈效率相當低落。

無獨有偶，美國第二大食品雜貨商Albertsons執行長Vivek Sankaran也透露企業遇到的難處，「在我們運作的每一天裡，商品架上永遠有東西缺貨，就像打地鼠一樣，每天都要解決不同的問題。」

事實上，聯準會近期公布的經濟褐皮書報告就寫道，供應鏈瓶頸與勞動力短缺造成美國大部分地區的經濟成長出現放緩的跡象，且受到商品與原物料需求上漲的驅使下，價格不斷飆升。

報導引述專家看法指出，疫情引發工廠關閉，使得需求強力反彈時無法快速反應，兩種慘況同時發生才導致問題難以解決，供應鏈每個環節都存在壓力，正波及每個行業，造成通貨膨脹對消費者支出與企業獲利產生威脅。

不少專家點出，企業的成本壓力將延續到2022年，這使得許多大廠透過調漲商品價格維持獲利，百事可樂先前就公告漲價將延續到明年第一季，另外電動車大廠特斯拉也宣布調漲價格，以彌補大宗商品與勞動力成本的上升。