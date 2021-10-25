林俊傑（JJ）下月27、28日將在新加坡舉辦實體演唱會，是他繼2019年12月在新加坡國家體育館後，相隔736天再辦大型實體個唱；由於新加坡防疫規範，每場演唱會僅能容納1000位觀眾入場，為了讓更多人共襄盛舉，JJ這2天演出將採現場與線上直播同步進行，門票等收益全數捐助慈善團體。

他日前錄製新加坡節目，受訪時坦言疫情爆發以來最想念的就是演唱會，當場請一同上節目的新加坡衛生部長幫忙籌辦演出。對於台灣近來疫情趨緩、大型演唱會陸續開放，JJ明年上半年有機會來台舉辦實體演唱會？他的經紀人徐佩雲25日未置可否表示：「目前都還沒有定耶，計劃趕不上變化，所以我們靜待。」

JJ飛返新加坡已3個半月，即便上個月已完成第二劑疫苗接種，心裡仍害怕新冠肺炎，他說：「身為創作人最怕沒靈感，我很清楚自己的靈感來自於自由狀態，飛到各地工作、生活點滴累積而來，疫情讓我覺得創作被綑綁住，很怕這種感覺。」開玩笑如果疫情持續下去，自己會忘了怎麼唱歌。

JJ認為疫情重創各行各業經濟，生意不能做、演唱會不能辦等，雖然損失慘重，但另一個沒被看見的層面，是疫情對大眾身心靈的影響，包括辛苦的醫護人員，也是他籌辦下個月公益演唱會的原因之一。