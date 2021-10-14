高雄「城中城大樓」失火釀46人死亡、41人受傷，檢警不排除人為縱火，1名在台南工作的戴姓女子得知父母住所失火後趕回高雄，一度在火場跪地祈求奇蹟，但因現場屍體焦黑不易辨認，戴女之後前往殯儀館用DNA驗屍，檢方稍早已確認其中2名死者為戴女父母，由警方拿出照片後，戴女一眼認出並崩潰哭喊「媽媽」、「他們都走了」。

遠在台南工作的戴姓女子今晨接到住在鹽埕區城中城大樓的家裡失火，焦急趕回現場，由於一直無法知悉父母是否獲救或生還，戴女一度心急如焚當場跪地，仰天看著燒黑的大樓許久，令人看了不捨，後來才被人攙扶起。

戴女之後前往殯儀館用DNA驗屍，檢方稍早已確認其中2名死者為戴女父母，由警方拿出照片後，戴女一眼認出並崩潰哭喊「媽媽」。（圖／翻攝自中時新聞網直播）

戴女神情焦慮地表示，6、70歲的父母住在8樓，而且年紀大雙腳行動不便，「我找不到爸媽，他們還沒出來」；戴女在火場等候奔波了一下午，下午人突然出現在殯儀館以按指紋方式確認身分，媒體趨前詢問，戴女吐露了幾句，「我從小就住在那裡（指城中城大樓），在那裏長大的」。

之後檢方依據戴女DNA，確認其中2具遺體為戴女父母，現場警方拿出父母照片後，她當場崩潰，抱著一旁親友放聲大哭，嘴裡還不斷喊著，「媽媽」，場面相當哀戚鼻酸。另1名李姓男子眼眶泛紅直奔殯儀館，也說找不到母親和弟弟，李男說，高齡77歲的母親和50歲弟弟同住在城中城7樓，發生大火後，傳出多人不幸罹難的噩耗，他在火場找不到人，後來想說乾脆直接到殯儀館，但至今還無法確認是否有母親和弟弟的消息。