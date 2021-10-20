國民黨團赴監院告發高雄市長陳其邁。（國民黨團提供）

【全程影音】藍黨團赴監察院告發陳其邁瀆職 怒轟高市府甩鍋「城中城」｜中時新聞網

高雄城中城大釀46死41傷，國民黨立院黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍等人今前往監察院告發高雄市長陳其邁瀆職，批評事發以來高市府以人為縱火、大樓沒有管理委員會為由甩鍋，陳其邁應負起所有的政治責任，要求曾擔任高雄市長的監察院長陳菊必須迴避調查。

費鴻泰表示，自高雄市長陳其邁上任以來，高雄槍聲不斷，儼然成為慶記之都，現在又創下高雄公安史上，最嚴重火災傷亡記錄，高雄市在陳其邁的主政下，高雄市政一塌糊塗，在昨天天下雜誌所公布的全國縣市首長施政滿意度，高雄也是六都最後一名。

費鴻泰指出，國民黨團今天來到監察院為高雄人討回公道，因陳其邁與市府團隊施政懈怠、怠惰，造成無辜高雄市民枉死，人民期待看到有作為的監察院，敢打老虎的監察院，為民伸冤，並要求監察院必須超越黨派秉公調查。

陳玉珍表示，事發至今看到民進黨高雄的立委、官員，一心想把事故責任推到人為縱火、公安意外、都更法令不完備、没有管委會，千錯萬錯都是別人的錯，都是基層的錯。

陳玉珍質疑，如果没有管委會，民進黨議員選舉的廣告看板，如何掛上城中城大樓的外牆，又是怎麼回事？大火鬧出人命之後，民進黨政治人物各個噤聲、唯恐避之不及，當初高掛參選看板的民進黨政治人物，現在躲到哪裡去？難道都不用出來說清楚、講明白？

陳玉珍表示，國民黨團今遞送陳情函，要求監察院秉公調查，更要求本案的當事人、被調查對象的陳菊院長，必須迴避本案，國民黨團呼籲陳菊主動申請迴避，還給在天上往生受難國人及受災家屬，一個明白清楚的交代，更讓失職的市府官員得到應有的懲戒。