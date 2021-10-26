國民黨重啟反萊豬等4公投宣傳，公投小組執行長林為洲表示，國民黨兵分多路，除了與民團合作外，決議在全國各地辦1218場街頭宣講，在立院各個委員會針對相關議題發度攻勢，並預計在12月12日與民團的秋鬥合併舉辦大型造勢活動。

林為洲表示，國民黨在跟民團合作過程，會盡量配合尊重公民團體的訴求，公民團體與國民黨訴求會稍微不同，公民團體以「反萊豬、護藻礁」為主，國民黨可能訴求較多項，主要是須尊重主辦單位，不造成內部矛盾。

林為洲指出，以國民黨為主的部分，目前黨內經過討論，決議在全國辦1218場街頭宣講，由組發會、文傳會負責邀集黨內各級民代、幹部，由智庫提供說帖，街講將遍地開花、百花齊放。

林為洲強調，而國民黨團也由總召費鴻泰與書記長陳玉珍負責，在立院各個委員會針對相關議題發動攻勢，像安排公聽會、專題報告、會勘等議程，「大家兵分多路努力」。

林為洲透露，這次秋鬥將從屏東出發一路北上，最後在12月12回到台北凱道會師，那時也為12月18日公投投票前的最後黃金周，屆時國民黨可能將與民團一起辦特大型的活動。