民進黨立委管碧玲否認為陳儀深請託民進黨前主席施明德向中研院長李遠哲關說一事；民進黨前立委林忠正今在臉書說，「當時我是中研院終身研究員，知之甚深」；「很意外他們否認」。

他表示，陳儀深否認這件事，但是還有李遠哲和中研院史語所許多同仁都知道這件事，這只是讓人更瞧不起這種變色龍而已！

林忠正說，今天施明德主席來電，告知管碧玲委員和陳儀深否認施主常曾見中研院李遠哲院長，討論陳儀深在史語史的績任問題。

他說，當時他是中研院終身研究員（經過評鑑，聘書直接一聘到65歲），知之甚深。但是，他很意外「他們否認逭件事」。做人要有起碼的膽識，有做過或沒做過，就是一句話，不必說謊！英雄好漢和懦夫的差別就在這裏。

他說，當年這兩人以前都叫他「大哥大大」。太好笑了！現在不如不往來了！

林說，「我當時的確知道這件事」，但是有些驚訝，施主席會為這件事來見李遠哲院長。這件事他並不贊成，因為學術歸學術，要從事反對運動，起碼自己要有本事把自己的（研究）工作做得更好，尢其想革國民黨的命。但是，他知道陳儀深是來自極右派的「疾風」團體，他就沒多講話，因為從國民黨的極右派轉變到台獨立埸，倒底是一件不容易的事。