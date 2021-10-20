53歲大陸男星吳秀波被封為「國民大叔」，過去他以和湯唯合作的電影《北京遇上西雅圖》走紅，他與元配何震亞結婚20年，2018年被女星陳昱霖爆料談不倫戀7年，而陳昱霖後來因勒索罪入獄，今年2月才重獲自由，最近陳昱霖在IG拋下震撼彈，曬出跟小男童照片寫下「兒子」，疑似宣布當媽卻沒透露孩子的爸身分。

陳昱霖2018年出聲揭露當了原本形象良好的吳秀波小三多年，之後還鬧出小四風波，而陳昱霖父母後來在微博透露，吳秀波以談分手費為由找陳昱霖回來北京，未料陳昱霖才剛到機場，隨即被警方以勒索罪名逮捕，質疑吳秀波設局，但吳秀波律師發聲明否認，表示此封公開信並非事實，將反應給公安機關並追究發文者責任。

陳昱霖突然曬出和小孩合影。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

陳昱霖後來傳出與一名海歸女碩士在監獄裡是室友，對方形容陳昱霖很有內涵也很健談，陳昱霖告訴她：「我進來是因為一個渣男，那個人告我敲詐勒索，不過他的事業也被毀了」。而陳昱霖出獄後便常在IG分享近況，近日她曬出和一名年約3、4歲，五官立體，有著濃眉大眼的小男孩合影，並寫下：「兒子」，引來網友震驚問孩子的爸是誰？但陳昱霖並未回應，最後更悄悄刪文。

陳昱霖寫下「兒子」，不知孩子是否為她親生。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

另一方面，原本以大叔形象走紅的吳秀波，3年前爆出緋聞時隨即被封殺，連拍好的節目都被後製「消影」，《新浪娛樂》報導吳秀波身邊親友接受專訪，透露吳秀波今後將不再從事演員職業，可能打算遠離演藝圈，而據知他目前還有兩部電視劇《渴望生活》、《無名偵探》，和電影《情聖2》尚未播出，未來是否會解封還有待觀察。