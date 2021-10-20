高雄發生「城中城」大火造成46死的悲劇，引發國民黨赴監院告發高雄市長陳其邁瀆職。民進黨立委許智傑、劉世芳、邱志偉、李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩、蔡易餘等人，今日於立院召開記者會回應，很多案子早就查無不法，請國民黨別再抹黑，適可而止。

國民黨立委費鴻泰、陳玉珍等人今日至監察院告發陳其邁瀆職，費等人指出，高雄市政府以人為縱火、大樓沒有管委會等理由甩鍋，請陳其邁勇於面對自己的政治責任。也要求曾任高雄市長的監察院長陳菊，應迴避這次的調查。

許智傑表示，包括陳菊市長時代，國民黨就羅織了4大冤案，包括氣爆善款、大港開唱補助、慶富案核貸、輕軌二階決策等等，一再抹黑高雄，這些不是不起訴，就是查無不法，證明國民黨一直在打壓高雄。

許智傑說，城中城惡火的不幸後，最重要的就是善後工作，這次高雄市政府的善款，會用在照顧家屬、傷亡者上，結果國民黨竟說市府是吸金組織，真是無所不用其極。請國民黨停止抹黑、消費高雄。

蔡易餘表示，國民黨現在跑去監察院，想要把城中城的不幸事件，轉化成政治鬥爭、批判高雄，這非常不對，這場悲劇凸顯老舊社區住宅沒有管委會，以致無法處理消防措施等等，這都還待內政部頒布完善法律。

蔡易餘說，國民黨把社會對受害者的幫助、善款，說成是吸金，非常冷血，希望國民黨適可而止，不要做沒有人性，消費人民的悲劇。