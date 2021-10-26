林昶佐稱國民黨刪Q成「中共滲透勢力」 馬英九傻眼：完全聽不懂他在講什麼｜中時新聞網

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，面臨第二階段連署罷免的台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐，呼籲國民黨主席朱立倫「適可而止」，並指陳柏惟遭罷免是中共勢力滲透所致。對此，前總統馬英九直言，完全聽不懂他在講什麼，什麼事情都抹紅，這國家怎麼治理呢？

馬英九今天(26日)出席玉山科技論壇，接受媒體訪問時，有媒體詢問他如何看待，陳柏惟遭罷免後，部分綠營人士認為應該修改《選罷法》調整罷免門檻？馬英九表示，這時候修法有點太刻意，因為當年要放寬罷免門檻也是民進黨修法的，且這次的罷免給民意代表一個很好的教訓跟經驗，讓大家知道就算選上了，「不是就可以天天做些不該做的事情」。

還有媒體問馬英九，林昶佐說，這次罷免成功，等於中共的勢力會滲透台灣。對此馬英九直言，「完全聽不懂他在講什麼，什麼事情都抹紅，這國家怎麼治理呢？」對於外界看好前立委顏寬恒是參加台中地2選區立委補選最有利的人選，但因為當初罷免案的同意票和不同意票票數十分接近，會不會覺得這樣有點危險？馬英九則說，「現在補選還沒開始，做這些預測都言之過早」。

此外，國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨刻意將國民黨與罷免公民運動抹黑為中共滲透，這是林昶佐被民主回力鏢打到的「膝反射」，當初萬華被衛福部抹黑成防疫破口不出聲，直到自己擔心被罷免，才在牽拖中共滲透。