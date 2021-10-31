四大公投年底登場，行政院長蘇貞昌日前直指，「重啟核四」根本是騙人的，封存的是前總統馬英九，現在說要重啟的也是馬。對此，馬英九怒嗆「沒有騙人」，封存的目的就是等到未來在適當的時間可以再啟封，而這個時候應該要啟封了。

行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢時指出，「重啟核四」根本是騙人的，現在執照過期，生產商也不生產，燃料棒也送去美國，這要怎麼重啟？封存的是馬英九，現在說要重啟的也是馬，「政黨可以競爭，但不能騙人」。

馬英九今出席救國團69週年國慶大會指出，因為封存的目的就是等到未來在適當的時間可以再啟封，當初封存就是這樣說明的，而這個時候應該要啟封了，看看過去這一兩年，台灣大停電這麼多次，沒有核電就容易有缺電、限電的風險，「這是不必再辯論的問題」。

對於蘇貞昌昨在「四個不同意台灣更有力」座談會首發場，稱馬英九進口萊牛、為何現在美豬不行，馬英九強調，這兩個不一樣，因為台灣人對於美豬的消費要超過美牛很多倍，而且台灣人又喜歡吃內臟，這也是萊克多巴胺比較容易聚集的地方，因此拿兩個做比較是沒有意義的。