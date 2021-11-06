蘇貞昌提「美國很氣」槓公投 趙少康揭居心

行政院長蘇貞昌昨(5日)在立法院備詢時，搬出「美國人很氣」，強調萊豬進口會影響到跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)。資深媒體人趙少康今(6日)接受《中天新聞》訪問時批，民進黨的用心就是先給國民黨戴帽子，那萬一到時候進得了CPTPP就變成民進黨厲害、克服萬難進去，進不了就說早就講了，因為國民黨不讓萊豬進口，現在就已經在做未來的準備。

至於大陸國台辦點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人為台獨頑固分子，趙少康認為沒什麼必要，因為其實制裁不到，除非是支持他們的金主或是財團真的被制裁，就會發生效果。

趙少康今指出，新加坡2018年就加入CPTPP，當時也沒有准萊豬還是進去，現在要申請進去的大陸也禁萊豬，那大陸一定進不去嗎？換句話說，你也不能說它一定進不去嗎？泰國、英國也在申請但也都不准萊豬，那你跟我講不准萊豬就不能進CPTPP，老美就生氣，你在講什麼，都不看一下國際狀況，「我們是禁萊豬，不懂有什麼好生氣？」

趙少康認為，萊豬絕對不會是重點，以日本來看，重點一定會是核食，民進黨這樣不好，「我覺得他的用心就先給國民黨戴帽子，反萊豬就是反美豬，反美豬就反美國，美國朋友很多所以進不了CPTPP，那萬一到時候進的了就民進黨多厲害、克服萬難進去，進不了就說早就講了，因為國民黨不讓萊豬進口，所以進不去，帽子就戴到國民黨身上去，現在就已經在做未來的準備，實際上是不通的，真的一點都不通、亂講一通」。