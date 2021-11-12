衛福部長陳時中脫罩高歌喝酒影片在網路瘋傳，國民黨立委謝衣鳯今天質詢時建議交通部找陳時中代言旅遊泡泡，交通部長王國材回應「他唱得不錯」，面對謝衣鳯追問是否找陳代言，王一開始笑而不答，隨後說「這另外在討論」。

行政院長蘇貞昌今天繼續到立法院進行施政總質詢，下午進入交通組，國民黨立委謝衣鳯質詢時，提到為防止偽造PCR案例，美國推出數位疫苗護照因應，台灣是否比照辦理，交通部長王國材說，這部分衛福部長陳時中比較熟，專業在指揮中心，他個人判斷看起來是這樣，數位比較不會出差錯，但這涉及全球性防疫，「我幫妳請教他一下」。

接著，謝衣鳯嘲諷，陳時中晚上應酬會不會很忙，影響白天跨部會協調工作，王國材不假思索稱「不會」，並補充包括防疫旅館、帛琉旅遊泡泡等，都有跟陳時中討論，陳也給他很多指教。

謝衣鳯揶揄，陳時中歌聲不錯，乾脆邀陳幫旅遊泡泡代言，或者幫陳出專輯，王國材笑答「他唱得不錯」，至於是否請陳時中代言，這另外在討論，還沒想到可以這樣做；陳時中來代言旅遊的話，當然是加分的，但要看用什麼形式，先前指揮中心提到國內旅遊，的確會有所提升。

此外，謝衣鳯提到，先前民進黨討論「竹竹併」議題，但要修訂地制法，如今彰化縣不用修法，就符合地制法升格的人口數，是否優先考慮彰化縣升格？並以彰化縣做示範區，採區長與區代表直選？

對此，行政院長蘇貞昌表示，這不是閣揆用行政裁決能決定的，各種研究都有，一切依法行政，最後要依法律規定，行政院才能執行。