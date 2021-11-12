近期爆出清大遭中共機構滲透多年爭議，國民黨立委鄭正鈐（如圖）12日在立院質詢質疑，台灣清大前正副校長遭抹紅，未料遭行政院長蘇貞昌當場3度回嗆「吵死了」，翻舊帳說「上個月我在施政報告，你在那裡亂！還潑水！暴力份子！小偷行為！」兩人話無交集，吵成一團。（張鎧乙攝）

鄭正鈐轟綠營抹紅清大 蘇貞昌暴怒翻舊帳3度回嗆：吵死了！

台灣清華大學校友會與北京清華大學在新竹清華大學校園內，共設、「清華海峽研究院新竹辦公室」，遭質疑被滲透。國民黨立委鄭正鈐今質詢時表示，教育部是否有查到清華大學人員涉入不法事證，教育部長潘文忠答覆，尚待釐清。對於鄭正鈐質疑清大前校長遭抹紅，行政院長蘇貞昌竟稱，這不是抹紅，陸方分支機構在我方大學設置機構就是違法，這就是紅。

清華大學近期遭爆設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，被指控違反《兩岸人民關係條例》，鄭正鈐今關注教育部是否掌握輕大銷售、竊取台灣技術、延攬台灣人才的不法事證？潘文忠說，清大是否有相關人員實質參與，尚待釐清。

鄭正鈐質疑，現在有民進黨立委以2019年北京清華大學副校長來參訪的照片，指控清華大學前校長「被滲透、抹紅」。

蘇貞昌聽聞立即插嘴表示，這不是抹紅，是他就是紅，因為他是大陸的分支機構，依規定就不得進入台灣校園。鄭正鈐追問，蘇揆是指清華大學前校長是紅嗎？蘇貞昌回，「你說是就是」。

鄭正鈐批評，蘇貞昌完全沒有對清華大學、前國立大學校長被抹紅表達任何意見，卻一直在鬼打牆，不回答問題；蘇貞昌回嗆，「誰在抹紅清大？是你們自己在堆疊，那麼吵幹什麼？」雙方爆發唇槍舌戰，蘇貞昌動怒罵鄭正鈐「吵死了，設立就違法，聽懂了沒？」

鄭正鈐不甘示弱反擊，「你不回答我問題，說我吵死了，我也覺得你吵死啊，一點能力都沒有！」

此外，先前蘇貞昌到立法院施政報告，被國民黨團杯葛，衝突過程中鄭正鈐對蘇貞昌潑水，蘇貞昌今反舊帳表示，「像我那時候我施政報告，你在那裡亂！還在後面潑水、暴力份子、小偷行為」。