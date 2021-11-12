衛福部長陳時中去年6月赴私人餐會的影片外流，因未戴口罩唱歌、飲酒，引發各界關注，甚至傳出這影片外流可能是綠營內鬥，想阻擋陳時中參選市長之路，對此，前綠委李俊毅認為，很有可能，因為這牽扯到民進黨內派系的問題，李認為目的是要鬥臭陳時中，不是要陳時中下台，若陳時中因這樣而下台，這還得了。

李俊毅昨（11日）在政論節目「少康戰情室」上表示，他認為現在做官的就像在做和尚，需要嚴謹守住戒律，儘管陳時中稱這影片是去年6月拍的，但在他看來算硬拗，就是要找一個點來突破和脫困，如果這事沒有爆開就算了，但爆開以後陳時中面對的態度，他覺得可以在更謙虛一些。

李俊毅認為，陳時中不會因為這件事情而下台，這只會把陳時中鬥臭，但不會鬥垮陳時中，而且在這種情況下下台，絕不是民進黨能接受的事情，因為這代表民進黨的政治破口，這還得了。李俊毅認為，影片外流很有可能是黨內人士在鬥陳時中，要破陳時中選市長的局，這牽扯到民進黨內派系的問題。

不過，行政院長蘇貞昌今受訪則表示，「這一個假訊息傳出來是從中國方面，這樣有計畫一波一波的在打擊這麼辛苦、防疫做到世界最好的防疫團隊，實在很不應該」。