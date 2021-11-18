農委會主委陳吉仲。（本報系資料照）

「反萊豬、大眾走聯盟」今(18)日和前衛生署署長楊志良、醫師蘇偉碩以及民間「反瘦肉精毒豬聯盟」召開「百億基金『嚴. 寬. 橫 』記者會」，批農委會主委陳吉仲繼農損基金下萊豬廣告後，萊豬把關承諾頻跳票，聯盟召集人陳思宇更批陳吉仲是「政治渣男」。陳吉仲表示，不願意透過回應增加對方的政治聲量。

「反萊豬、大眾走聯盟」今日表示，養豬百億基金有「嚴、寬、橫」三大問題，也就是執行不嚴謹、預算太寬列、補助太蠻橫；根據今年農委會送立法院的「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級 計畫」預算資料顯示，養豬產業百億基金的八大項預算編列中在獎勵標示部分，竟出現「豬肉銀髮食品推廣計畫」，痛批補助豬農變成撒錢辦推廣。

「反萊豬、大眾走」聯盟召集人陳思宇表示，贊成推廣銀髮食品，但陳吉仲挖東牆補西牆、舊瓶裝新酒，說好的「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」變成銀髮食品推廣，根本就是欺騙豬農，而當初面對開放萊豬進口對民眾許下滿滿把關承諾的陳吉仲主委，現在不只做不到還狂跳票，一次不夠再跳一次，陳主委顯然變成「政治渣男。」

陳吉仲今天受訪回應，有些人說這些是只是為了選舉，不想要對此回應來增加對方的政治版面，所有議題到頭來都會透過事實來證明。

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