農委會主委陳吉仲近日上節目談論萊豬議題，引發軒然大波。衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男痛批，台灣人一年花在保健食品上的錢不少，甚至比花在長照的費用還要多，大家如此重視健康，現在引進萊豬「實在太沒同理心」。

沈政男今（24）日稍早於個人臉書指出，民進黨為了阻擋四大公投過關，什麼話都敢說，就連陳吉仲都能說出「豬吃萊劑，就好比人吃保健食品」。他忍不住大酸，美國萊劑藥商Elanco，應該找陳吉仲代言萊劑，因為「這是萊劑自2000年秋天在美國上市，被用來養豬以來，最有創意的宣傳詞。

沈政男指出，事實上台灣也因為愛吃保健食品，包括葉黃素、紅麴及深海魚油等，所以反萊豬的聲浪才會這麼強大，「一年要花多少錢？」根據食品工業發展研究所的估計，2019年已超過1300億。

沈政男說，1300億比長照經費還要多更多，但為什麼要花這麼多錢吃保健食品？因為台灣人重視健康，除了吃保健食品，平時飲食也更注意無毒、有機、天然，避免添加物與塑化劑，甚至有人連微波爐都不敢用，就因為重視自身健康、珍愛身體。

沈政男說，但引進萊豬，讓大家吃豬肉時，還順便吞下一些萊劑殘留，「實在沒同理心，完全不能體會台灣人對健康的重視」。最後他也怒罵，如果每天吃豬肉，都可能吞下一些萊劑殘留，「你花那麼多錢吃保健食品，有個X用？跟著豬吃牠們的保健食品就好了」。