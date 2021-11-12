行政院長蘇貞昌赴立法院備詢（下午場）

清華海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例議題延燒，行政院長蘇貞昌今(12日)到立法院備詢，過程中，國民黨立委鄭正鈐質疑清大前正副校長遭抹紅，雙方爆發口角，場面火爆。過程中，蘇直接回嗆，「吵死了，回答你就說設立就違法嘛，你要問還有沒有什麼行為違法，設立就違反，聽懂沒？」更提到之前質詢時遭到對方潑水一事，「像我那時候我施政報告，你在那裡亂！還在後面潑水、暴力份子、小偷行為」。

在質詢中，鄭正鈐提到，現在清楚看到有民進黨立委已經開始「抹紅」清大，包括2019年北京清華大學副校長來參訪的照片，拿出來指控清華前校長「被滲透了」；蘇貞昌說，「這不是抹紅，是他是紅」；鄭反問，所以你覺得清華大學前校長是紅的嗎？蘇說，「你說對就對。」

蘇貞昌進一步說明，「我解釋給你聽，第一不是他行為違法，是陸方分支機構就不能在清大設立」；鄭正鈐怒指，「我現在是問2019年新竹清華前校長只是與北京清華副校長合影就被抹紅，你覺得指控適合嗎？」蘇說，「這個是設立本身違法」；兩人又互相嗆聲「聽得懂我的問題嗎？」「你聽得懂我答詢？」從雙方語氣都可感受到憤怒。

鄭正鈐批評，到底違法哪一條法律？我要問院長跟部長對清華大學的立場跟地位跟基金會是否有所不同？蘇回應，「你越描越多了啦」、「你不要一直堆疊上去，我現在回答你，設立機構就是違法」鄭說，「這件事情我理解，你還一直跟我講，就不回答問我問題？你一直撞牆、鬼打牆！」

蘇貞昌反嗆，「誰在抹紅清大？是你自己在堆疊，你那麼吵幹什麼？」鄭正鈐表示，怎麼可以直接抹紅國立大學校長？這樣適合嗎？蘇回應「吵死了，回答你就說設立就違法嘛，你要問還有沒有什麼行為違法，設立就違反，聽懂沒？」

由於不滿蘇貞昌回答，鄭正鈐直接稱，「院長你真的鬼打牆欸！」蘇反嗆「你才是鬼啦！替鬼辯護才是鬼啦！」後來蘇也說，「沒有人去抹紅他，你才是離譜，越扯越遠，扯到清朝去」；鄭正鈐再罵「不是扯到清朝去，歷史是持續下來的，你們數典忘祖、不了解歷史」。蘇則說，少亂罵。

後來鄭正鈐問蘇貞昌，民進黨新北市黨部在台北大學舉辦公投宣傳活動，這樣OK嗎？蘇貞昌回嗆說，「像我那時候我施政報告，你在那裡亂！還在後面潑水、暴力份子、小偷行為」。