前總統馬英九今受邀參加由中華民國核能學會主辦的核能工業發展歷史特展「說信：從核說起」，對於國台辦列出台獨分子不能進入中國大陸跟港澳地區，包含行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人都入列，馬英九認為，大陸在採取行動前應多了解台灣政治生態，有時一不小心會產生反效果。
而針對台海情勢緊張，外媒推演中共發動犯台戰爭的六種模式，從封鎖馬祖開始，總統蔡英文是否應要負責及加強國軍戰備，馬英九表示，「我們應要備戰也要謀和，希望兩岸以和平方式解決紛爭」。
前總統馬英九今受邀參加由中華民國核能學會主辦的核能工業發展歷史特展「說信：從核說起」，對於國台辦列出台獨分子不能進入中國大陸跟港澳地區，包含行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人都入列，馬英九認為，大陸在採取行動前應多了解台灣政治生態，有時一不小心會產生反效果。
而針對台海情勢緊張，外媒推演中共發動犯台戰爭的六種模式，從封鎖馬祖開始，總統蔡英文是否應要負責及加強國軍戰備，馬英九表示，「我們應要備戰也要謀和，希望兩岸以和平方式解決紛爭」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。