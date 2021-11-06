前總統馬英九（中）參加核能工業發展歷史特展，對於國台辦列台獨制裁清單，他認為，大陸在採取行動前應多了解台灣政治生態，有時一不小心會產生反效果。（陳慰慈攝）

前總統馬英九今受邀參加由中華民國核能學會主辦的核能工業發展歷史特展「說信：從核說起」，對於國台辦列出台獨分子不能進入中國大陸跟港澳地區，包含行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人都入列，馬英九認為，大陸在採取行動前應多了解台灣政治生態，有時一不小心會產生反效果。

而針對台海情勢緊張，外媒推演中共發動犯台戰爭的六種模式，從封鎖馬祖開始，總統蔡英文是否應要負責及加強國軍戰備，馬英九表示，「我們應要備戰也要謀和，希望兩岸以和平方式解決紛爭」。