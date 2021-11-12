前駐泰代表李應元昨天病逝，民進黨內紛紛在臉書發文哀悼，台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書表示，台灣社會某個程度偽善尤其是人死後的弔唁，還將矛頭指向一位女性。

游盈今凌晨在臉書指出，台灣社會某個程度偽善，「腳踏實地，見講白賊話」，尤其人死後的弔唁。政治人物的話大都言不由衷，虛情假意，他都講真話，所以比較會得罪人。

他說，2008年，民進黨被政黨輪替，交出政權後下台。雲林縣長蘇治芬親邀應元兄出任副縣長，並答應李應元下一屆讓他參選縣長。

他說，李應元親口告訴他，並相信蘇縣長所言為真，還說是有謝長廷、葉菊蘭可作證。「我非常訝異，力勸他不要接受這項安排，因為他應該有其他更重要、更適合他做的事，但他卻深信不疑，堅信蘇治芬縣長是有誠意的，會説到做到」。

游盈隆說，「終究，女人心，海底針，他一路受創，最後傷心離開他心愛的故鄉，雲林縣。他遍體鱗傷，但他沒說過蘇治芬一句壞話」。

而蘇治芬在李應元病逝後，也在臉書發文哀悼，「他在政治上的大氣一直是我最感佩的，碰到政治大小挫折事，他的回應就是哈哈大笑，而且是張開大嘴哈哈，他的為人最令人想念的就是他的溫暖，永遠給你最好的善意，應元，我們同年，你走了，只能説，先到天神邊休息吧，我們會承你的意志，繼續為土地打拚，安息吧⋯⋯」。