民進黨全代會昨天通過6都首長候選人由蔡總統兼黨主席徵召，「台灣民意基金會」董事長游盈隆今天(15日)直言，當蔡英文黨政軍大權一把抓之時，將暴露3大問題，歷史會證明11月14日這一天是民進黨重要且不幸的轉折點。他希望蔡英文不要忘記老子「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」的至理名言，若得意忘形，為所欲為，遲早大難臨頭。

游盈隆15日晚間在臉書發文表示，11月14日這一天是民進黨重要且不幸的轉折點，放棄黨內民主，將黨的提名權拱手讓給黨主席一人。這是民進黨繼2019年修改公投法廢除「公投綁大選」之後，另一項重大的開民主倒車的行為；前者為直接民主設置公民參與的制度性障礙，後者剝奪黨員或公民參與政黨初選的權利與機會，為專制鋪路。

「台灣民意基金會」董事長 游盈隆。(圖/本報資料照)

游盈隆坦言，這些作為當然不是民主深化，而是堂而皇之的「民主倒退」。他認為，當民進黨經由全代會做成這項錯誤且可悲的歷史性決議後，蔡英文總統兼黨主席暨執政黨勢將面對外界嚴重質疑，大致分為3個方面：

第一，當美、日、英、澳、加、歐盟等主要民主國家問起這件事，該怎麼回應？這些國家將如何看待一個放棄黨內民主、大權一把抓的台灣總統蔡英文和民主進步黨？尤其當世界局勢空前有利台灣的現在。

第二，廢除「公投綁大選」及「黨內民主」後，執政的民進黨如何自稱是一個不折不扣的民主政黨？如何辯稱自己是不斷追求民主深化的政黨？以及如何理直氣壯地宣稱自己仍是世界民主價值同盟的重要成員？

第三，當高達八成七6都16縣市長候選人都由蔡英文總統兼黨主席徵召產生，蔡英文將如何負起選戰成敗之責任？贏了，另當別論；輸了，難道就是照例請辭黨主席，一走了之，船過水無痕？

游盈隆並指出，當然，當一個大權一把抓的總統兼黨主席，蔡英文可以號令全黨，眾綠林好漢誰敢不從？可以睥睨自豪，笑傲島內，毫無顧忌的享受權力的滋味。但權力與責任是相對的，當盡情享受權力的時候，不要忘記老子「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」的至理名言。最後，他也警告，「得意忘形，為所欲為，遲早大難臨頭」。