中共十九屆六中全會昨閉幕。政大東亞所長王信賢今於六中全會座談會表示，此次公報較新之處提到「愛國者治港、愛國者治澳」，他擔心未來可能提出「愛國者治台」。因過去一段時間北京對「台獨」精準打擊，故隱隱有此味道，何時把愛國者治台這句話講出來，屆時台灣壓力會變大。

政治大學國關中心今早舉辦「百年的歷史路口：解析中共十九屆六中全會」座談會，政大國關中心主任寇健文也認為「愛國者治台」是必然的，「台獨」是敵我矛盾，中共一定會對付，因此就算不明講，政策亦朝此方向走。

文化大學社科院院長趙建民則指出，此次六中提出第三個「歷史決議」與中共黨史上前兩個歷史決議很類似，但不能類比。前面兩個決議是「若干歷史問題的決議」，都有階段性任務：包括結束一個時期錯誤政策、統一思想，以及新的權力來臨、建立新政策。而這次是「歷史經驗」，因此「結束錯誤不是重點」，此次是全局性的，對過去絕大多數必持肯定態度。