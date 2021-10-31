中信兄弟詹子賢外野長傳阻殺掉統一獅隊林岱安。（中信兄弟提供）

中信兄弟詹子賢31日在與統一獅之戰攻守2端都有亮眼表現，單場雙安貢獻2打點且是勝利打點，7局上更是展現美技守備，從左外野展現「雷射肩」長傳回本壘，澆熄獅隊反撲氣焰，並拍了拍自己右手肘，賽後他笑著說：「那是要比給傑憲看。」

象魔力在7局接替陳琥投球，2出局後先被林岱安敲二壘安打，又被陳傑憲揮出左外野一壘安打，結果詹子賢接到球後直接長傳回本壘，將林岱安擋在本壘前，賽後總教練林威助也認為這次守備很關鍵。

詹子賢在首局滿壘時從布雷克手中敲出適時安打，助隊先攻下2分，他表示自己只是想把球打強勁，賽前教練只叮嚀大家下場就盡量表現。除了打擊有發揮外，詹子賢也有美技演出，之後朝著自己的右手肘比了比畫。

賽後詹子賢解釋那個動作：「我是要比給傑憲看，因為他之前打安打上二壘時跟我說他等一下要跑，還比我的這邊（右手肘），我就說『賀賀賀！你給我跑看看』，其實怎麼能阻殺成功自己也不知道。」

詹子賢28日前往施打BNT疫苗，也藉機休了幾天，讓手肘獲得充分恢復，他透露打完第一劑身體也有出現一些副作用，像是頭暈、倦態、全身無力、體溫有點升高，甚至還有抽筋的情況，今天睡醒狀況有好轉，「畢竟也到了關鍵時刻，也不想再休下去，想為球隊做出貢獻。」

詹子賢也分享之前陪隊友江坤宇打疫苗的趣事，「那時我載阿坤去打疫苗，他打完後剛好看到新聞說有人打疫苗後死亡，他就很緊張，我跟他說那是有重大疾病的關係，不要擔心，但後來我自己也是有點緊張，一直覺得好像有點心悸的感覺。」