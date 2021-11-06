繼中職一軍全面開放觀眾進場後，6日聯盟再宣布，二軍總冠軍系列賽可開放觀眾進場，也可於座位上飲食，不過球迷進場仍必須要配合相關防疫規定。
依據中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁部分防疫措施，取消體育活動人數降載規定，聯盟已針對二軍總冠軍系列戰已行文完成核備，將開放觀眾進場。
不過球迷進場後還是必須要配合相關防疫規定，如：入場仍需配合實聯制，並全程配戴口罩，可於座位上飲食，飲食完即戴回口罩。目前二軍各隊戰績十分接近，最終對戰組合尚未確定，比賽時間及場地將待戰況較為明朗後再另行公布。
繼中職一軍全面開放觀眾進場後，6日聯盟再宣布，二軍總冠軍系列賽可開放觀眾進場，也可於座位上飲食，不過球迷進場仍必須要配合相關防疫規定。
依據中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁部分防疫措施，取消體育活動人數降載規定，聯盟已針對二軍總冠軍系列戰已行文完成核備，將開放觀眾進場。
不過球迷進場後還是必須要配合相關防疫規定，如：入場仍需配合實聯制，並全程配戴口罩，可於座位上飲食，飲食完即戴回口罩。目前二軍各隊戰績十分接近，最終對戰組合尚未確定，比賽時間及場地將待戰況較為明朗後再另行公布。
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