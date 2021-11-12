歐洲股市周四再創新高紀錄。中國地產開發商恆大的好消息，讓以中國為重點的礦業股獲益，另外強勁財報季也提振市場廣泛信心。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲1.53點或0.32%，為485.29點，在周二喘息一天後，又出現連兩個交易日創新高。礦業股大漲3.7%，為近四個月最佳單日表現。

英美資源集團為礦業股表現最好的個股，漲5.9%。競爭對手俄羅斯的Alrosa報出獲利躍升，並指出全球鑽石需求強勁復甦。

必和必拓集團(BHP)大漲3.9%。該公司已通過氣候路線圖，目標在2050年實現淨零排放。

媒體報導，中國恆大已經支付債息，再次避開了違約，推進鐵礦石和銅價格的上揚。而大宗商品價格的上揚，也激勵了礦業股。

然而美國通膨高於預期的飆升，也增加對全球通膨的擔憂。美國十月通膨飆至30年來新高。隨著生活成本上升，尤其是供應鏈和大增商品價格上揚，市場認為通膨已經來到頂峰。

在美國資料公布前，中國生產者價格走高，而歐元區貨幣市場也開始以歐洲央行提早升息來定價。

據Refinitiv數據顯示，歐股上市企業第三季獲利估計年增60.7%，達1兆044億歐元(約1.20兆美元)，高於上周估計的57.2%增長。

高盛將Stoxx 600指數的12個月目標，從520點上調為530點。高盛認為，事實上歐企對供應鏈問題具有韌性應對能力。

盧森堡的ArcelorMittal大漲4.1%，該鋼鐵生產商公布近十年來最強的季度財報。

瑞士化學材料廠西卡(Sika)漲10.9%，股價創新高。該公司同意以60億美元買下建築化學製造商MBCC。

歐洲零售地產商Klepierre、英國地產商Shaftesbury和CAPCO皆上漲。摩根大通升評這些股票，並指出新冠疫情最壞的時候已經「拋在我們身後」。

然而零售股仍是拖累大盤最大因素。英國的B&M領跌5.6%，該零售超市公布上半財年核心獲利低於預期。