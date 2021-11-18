元大高息低波19日配息在即，配息前夕再掀市場熱潮，並且刷新三大該ETF問世以來的新紀錄；根據元大投信內部最新統計，今日高息低波ETF除了規模首度破百億之外，成交量亦創下2.1萬張的歷史新高，單日申購量則高達10億，打破該檔ETF成立以來的紀錄。

這也是繼元大高股息（0056）ETF之後，另一檔元大投信旗下高人氣的明星ETF商品。根據元大內部統計，除了今日單日就申購10億之外，累積近二周規模的成長更高達65億，而創下新高的成交量21166張，若再計入零股的話成交量更高。

金融圈人士指出，元大高息低波在除息前夕再掀交易熱潮，除了超高的7％配息率發揮極強的號召力之外，亦顯示其填息行情受到高度期待、看好。對此元大相關高層指出，元大台灣高息低波ETF在宣告今年度配息金額後，隔日成交量立即衝高，11月5日即有5925張大量進出，如今在配息前夕，成交量再度以超過2.1萬張刷新紀錄，該檔基金目前在市場人氣上已大有接棒元大高股息（0056）之勢，儼然成為存股族熱捧的新寵標的。

元大4日公告今年對高股息低波ETF將配發3.15元，以5日收盤價計算，配息率高達7.03％，亦創下ETF本身歷年最佳的配息金額、配息率紀錄。對此元大高層分析，元大台灣高息低波成立以來，一直是高股息ETF的資優生，配息金額逐年成長，三年翻上一倍，2018年每單位配發1.55元、2019年每單位配發1.6元、2020年每單位配發1.7元，今年配息金額更一舉飆升至每單位配發3.15元，同時不但配息率優異，今年來股價更大漲快28％，優於台股大盤約2成的成長率，亦使該檔ETF可望連續兩年蟬聯高股息ETF績效王。

倘若舉實例來分析元大高股息低波ETF對投資人的理財貢獻，投資人若持有100張元大台灣高息低波，今年就可以領到31.5萬元的配息，每個月相當於幫自己加薪2.6萬元，等同於另一份月薪，對投資人的誘因由此可見。元大也分析，該檔ETF配息金額逐年增加，年年填息，尤其是採取價值投資來作為避險措施，當個股本益比來到偏貴位置時，會透過成分股調整，買低賣高，以降低下跌風險，對想存股的投資人而言可說是極佳的資產配置選擇。