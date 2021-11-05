張國榮出殯的大場面幾乎動員了香港所有臨演。（滾動工作室提供）

電影《梅艷芳》中梅艷芳紅磡體育館告別舞台及張國榮出殯2大場面，劇組不惜動用大量人力、物力將這2個難忘的場景重現觀眾眼前，緬懷之餘再一次讓大家看見香港電影人為電影所付出的努力。導演梁樂民在幕後花絮中，有感而發地說：「其實阿梅和哥哥確實走得太早，如果他倆仍在，唱多首歌給我們聽，多拍幾部戲給我們看，就好啦！」

為了將片中梅艷芳離世前45天最後一場告別個唱的盛大場面完成，劇組事前要克服重重困難，包括要跟眾多歌手爭取紅館檔期以進駐入場拍攝，經過各部門的申請和批核，《梅艷芳》最終成為首部踏入紅館實景拍攝的香港電影。並透露飾演梅艷芳的王丹妮，在台上演繹〈夕陽之歌〉的配樂，並非播放DVD，而是特地買了這首歌的原聲重新編曲，將此曲重構重寫，再由60支喇叭播出來，就是為了要讓觀眾在看電影時感覺置身紅磡體育館中。王丹妮為準備這場演出下了不少苦功，她穿上模仿當年梅艷芳所穿的婚紗，踏上長樓梯向台下觀眾揮手道別，場面觸動人心。她事後表示：「一穿上這襲婚紗，化完妝和整完頭後，突然之間沒有了『驚』的感覺，因為我相信導演、舞台及團隊，也相信自己所做的！」

當天早在2個月前已殺青的廖子妤也專程到現場探班，見證這場重頭戲，也被感動落淚，廖子妤說：「這是我第2次看Louise（王丹妮）走上台去完成這幕完整的拍攝，我處身一個最佳的位置觀賞，看她那一剎很觸動我，我拍完2個多月，已經開始想不起當天拍攝的感覺，但是妹妹開口唱的時候，我就覺得我可以代Ann姐（梅愛芳）看到這事情，她看到最輝煌、最好的時候，我覺得我很幸運，我很希望代Ann姐去看這一幕，我相信戲院的觀眾都會有這種強烈的感覺，今天就算沒有我的演出，我也一定要來看這場戲，因為當年做這個演唱會時，自己年紀還小，並住在馬來西亞，就算我住在香港也未必買到，我看到這場演出算是圓了一個夢，彌補了一個未能親身去看梅姐最後演唱會的遺憾。電影的魅力就是可以坐着時光機，重現當時，穿梭過去未來。」

接著到張國榮出殯的大場面，拍攝過程同樣艱辛，梁樂民憶起拍攝當日，真心要感激團隊的無畏精神，梁樂民說：「我們大部份根據哥哥出殯的新聞片作參考，向香港殯儀館申請拍攝，日子必須要週日，早上9時前要完成，以免影晌殯儀館的正常運作。拍攝的環境是2條交通要道，當天零晨2、3點各部們便要出動standby，包括動用了幾乎全港臨時演員扮演歌迷、 路人，過程需多次排練，還要在綵排和拍攝期間遇上大雨，最後連預先準備的航拍部分也得告吹。幸得我們的拍攝指導潘耀明出動了7位攝影師和7部攝影機，在一個意想不到的惡劣環境下將需要的畫面全面捕捉，所以真心感謝各部門單位的努力和付出。」

更令導演讚嘆的是，飾演張國榮的劉俊謙本來無須出現在王丹妮向哥哥棺木告別的一幕，但劉俊謙為了幫王丹妮入戲，自動請纓躺在棺木中好讓她進入狀態，再一次証明每一位參與這部電影的台前幕後對這部電影的真誠無私態度。該片下周五（12日）上映。