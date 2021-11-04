【愛傳媒簡秀枝專欄】去台東池上，體驗菓園，是不錯的選擇，有著前所未有的強烈感觸。

原本只是要參加「2021池上秋收稻穗藝術節」，順便陪友人再去池上穀倉藝術館，再看一次席德進逝世四十週年遺作展。然而，熱情的鄕民，好意放下手邊工作，帶我去一趟水果農場的實地體驗，感受深刻。

第一站，哈密瓜園區，大夥兒先到果農採收後的臨時集散地，只見一車車帶著網紋的洋香瓜，以及泛著淡淡草綠色的本地香瓜。

菓農很大方，挑了挑，就切了兩款不同品種的瓜仔作分享。由於熟度足夠，瓜汁濃稠，香氣四溢。我們大口大口啃咬了起來，口頰留香，心頭更是喜滋滋的。

接著，準備好塑膠簍與水果專用大剪刀，我們驅車上路，停在一大片農地面前。

可能前些日子下雨，只見不少熟透瓜仔，散在瓜田上，看似完美，手一碰就發現爛了一角，那些可以採收的大瓜仔，就因為逃不過及時雨，菓農來不及採收，註定成為大地的天然肥料。我們一路惋惜。

同時也很努力在依舊存活的藤蔓中，物色我們覺得熟夠的瓜仔，東看西瞧，比大小，比果蒂，這樣的體驗，比在大賣場挑水果，生動許多。我們不希望剪斷還沒有長得夠大夠熟的瓜仔，但也擔心，外表看似成熟，但內部已經腐爛。

身為體驗客，我們挑三撿四，但如果是栽種的菓農，粒粒皆辛苦，每一田畦，都投注成本，至於可不可以長得夠大，適時採收，然後運抵市場銷售，最後到底達消費者手𥚃，吃進饕客口中，只為換取一聲衷心讚美。

好長的旅程，有這樣幸運機會，可能只是百中取一。我們參觀了西瓜田，也在釋迦園現採現吃，包了套袋的釋迦，是否夠大夠熟，菓園全憑經驗。鳳梨園直接割下的鳳梨心，特別鮮脆，汁甜味美。火龍果園的棚架上，掛滿果實，有如燈炮，棚架不貼土，至少可以防雨防爛。

我們在找尋目標後，起出剪刀，喀喳一聲，最有成就感。吃遍果園各種口味水果，也剪了一大簍果實，踏上歸途。

我們採得很輕鬆，還扭腰擺臀，拍了許多菓園照片。但如果是靠那一片果園為生計的菓農，壓力有多大？腦海中不禁想起唐朝詩人李紳（772-846）詩作《憫農》，詩作說「鋤禾日當午，汗滴禾下土；誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」

讀來感同身受，油然升起悲憫不捨之心。詩人的悲天憫人，道盡千古以來，農民的辛苦，同時也凸顯看天吃飯的農人無奈與悲涼。

拿出紙筆，留下親友地址，希望以宅配方式，訂些水果分享台北至親好友，更重要的，給偏遠農民們一點生意做，以及一些精神尊重與實質鼓勵！！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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