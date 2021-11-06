高雄市農業局動保處與APA合作推動「狗來富計畫」，挑選收容所內合適流浪狗，經訓練後媒合到農戶果園內飼養，昨日第一批17隻毛孩們，從燕巢動物保護關愛園區出發，前往桃源區新家，新飼主農友高先生表示，自己原本就很喜歡養狗，很高興參與此次合作計畫，成為高雄市第一位代養家園示範點。

高雄市政府農業局長張清榮表示，為舒緩零撲殺政策施行後動物收容所爆滿的壓力，並給予浪浪更好的生活品質，同時又能協助農民防範猴群破壞農作，高市動保處與APA合作推動「狗來富計畫」，挑選收容所內合適浪浪，經訓練後媒合到農戶果園內飼養。

張清榮說，「狗來富計畫」除了讓這些毛孩們找到新家，往後也可在充滿綠意的環境中盡情奔跑，擺脫長期禁錮於收容所內的壓力，APA也指派志工協助定期追蹤訪視，並提供相關諮詢服務，以確保飼養過程符合動物福利，同時，毛孩們未來亦肩負著守衛果園的使命，保護農民的辛苦結晶，免受宵小及猴害，成為彼此最佳的工作夥伴，共同創造「三贏」！

有幸成為這批毛孩們的桃源區新飼主農友高先生表示，看到這些毛孩們在果園內個個精神抖擻，入住新厝的討喜模樣，十分開心，感謝動保處的媒合及APA在狗屋建置及環境整頓上的協助。

動保處長葉坤松指出，感謝中華民國動物保護協會理事長李朝全出錢出力幫助這些浪浪訓練及找到新家，讓動物收容所能有空位捕捉問題浪浪進來，舒緩收容壓力，也讓浪浪有主人疼愛、自由自在奔跑及看顧果園，而主人也可得到補貼代養費用，該項合作計畫會繼續執行下去。